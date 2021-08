Aab: Maarjamäe memoriaali lähedusse võib tulla Levadia haldushoone

"Meil oli üks nõupidamine, kus osapooled olid laua taga ja üldiselt kõik soovivad leida kokkulepet. See suund on sinnapoole, nagu sügisel ka suuliselt kokku lepiti. Leppe sisu on sama, et Levadia on nõus ehitama halli teise kohta ja sinna tuleks haldushoone," rääkis Aab ERR-ile.

"Tallinna linn on nõus eraldama selle maa, kuhu saab ehitada jalgpallihalli, samasse piirkonda. Ja riik peab siis mõtlema. Levadial kahte kohta ehitamine on kindlasti kallim. Tal kehtib praegu detailplaneering, mille järgi ta võiks ehitada ju sinnasamasse selle halli. Siis tuleb see kahte kohta ehitamine kuidagi kompenseerida. Ja me leppisime kokku, et Levadia pöördub sellise kirjaga ja siis toimetame edasi," lisas Aab.

"Kui justiitsministeerium, kes esindab avalikku huvi, huvigruppe, soovib samuti kompromissi leida, siis valitsus peab seda omalt poolt üritama lahendada. See tähendab hoonestusõiguse lepingu muudatust, kus osapooled - omanik, Riigi Kinnisvara AS ja Levadia - lepivad selle muudatuse kokku, ehk siis jalgpallihall tuleb teise kohta, aga sinna tuleb haldushoone," lisas Aab veel.

Justiitsminister Maris Lauri (RE) palus juulikuus riigihaldusminister Jaak Aabil tagada, et Maarjamäe jalgpallihalli detailplaneering tühistataks. Aab ütleb, et seadused talle niisugust võimu ei anna ja uskuda tuleb läbirääkimistesse.

Maarjamäe jalgpallihalli plaanitakse kommunismiohvrite memoriaalist 40 meetri kaugusele. Maa, kuhu hall peaks kerkima, kuulub Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS). Aktsiaseltsi üldkoosolek on riigihaldusminister Jaak Aab.

Sestap pöörduski justiitsminister Maris Lauri just Aabi poole ja pani talle südamele, et jalgpallihalli lubav detailplaneering tuleb tühistada.

Tallinna linnavalitsus kiitis juunis heaks detailplaneeringu, mis lubab jalgpalliklubil Levadia rajada Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaali naabrusse jalgpalli sisehalli.