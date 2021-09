Levadia on valmis loobuma jalgpallihalli rajamisest Maarjamäele

Jalgpalliklubi Levadia on valmis loobuma plaanist rajada Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali lähedusse jalgpallihall, kui saaks selle rajamiseks sobiva kinnistu Piritale või Lasnamäele ning riik toetaks klubi administratiivhoone rajamist 800 000 euroga.

"Oleme jõudnud seisukohale, et tekkinud pingelise olukorra kõige mõistlikumaks lahenduseks oleks jalgpallihalli rajamine mõnele teisele sobilikule kinnistule Pirita või Lasnamäe piirkonnas," teatas spordiklubi FC Levadia juhatuse liige Sergei Hohlov-Simson.

Eesti koondise eest 58 mängu pidanud Hohlov-Simson lisas, et Levadia ei soovi vähimalgi määral kommunismiohvrite memoriaali ja jalgpallihalli omavahelist vastandamist, kuna klubi hinnangul on mõlemad rajatised olemuslikult äärmiselt vajalikud. Ta lisas, et vaidluse venimise tõttu kannatavad enim klubis treenivad lapsed.

"Lisaks loeme oluliseks ajafaktorit – hetkeseisu arvestades pole võimalik jalgpallihalli valmimise tähtaega prognoosida, mistõttu kannatavad kõige enam SK FC Levadia enam kui 300 noormängija talvised treeningtingimused."

Levadia esitas riigile omapoolse kompromissettepaneku jalgpallihalli asukoha muutmiseks kolmel tingimusel.

Esiteks, Maarjamäe jalgpallikeskuse territooriumile (Tuulenurga 1), kus praegu asub muruväljak ja kunstmuruväljak, rajatakse ainult jalgpalliklubi administratiivhoone. Praegu kasutab klubi seal üksteise otsa pandud "soojakuid".

Teiseks, riik pakub koostöös Tallinna linnaga välja alternatiivse, selleks olemuslikult sobiliku kinnistu täismõõdulise jalgpallihalli rajamiseks Pirita või Lasnamäe piirkonnas.

Kolmandaks, riik tasub Levadiale administratiivhoone rajamiseks kompensatsiooni summas 800 000 eurot. Kompensatsioon on Hohlov-Simsoni sõnul tarvilik seoses kahe ehitusobjekti haldamise, kommunikatsioonide rajamise, algselt kavandatust suurema jalgpallihalli ehitamise ning samuti ehitushindade märkimisväärse tõusuga viimastel aastatel.

"Loodame, et konstruktiivses ning emotsioonideta koostöös jõuame peagi kõiki osapooli rahuldava terviklahenduseni," lõpetab Levadia esindaja kirja justiitsminister Maris Laurile ja riigihalduse minister Jaak Aabile.