Lauri: Aab võiks nõuda Maarjamäe jalgpallihalli planeeringu tühistamist

Justiitsminister Maris Lauri palub riigihaldusminister Jaak Aabil tagada, et Maajamäe jalgpallihalli detailplaneering tühistataks. Aab ütleb, et seadused talle niisugust võimu ei anna ja uskuda tuleb läbirääkimistesse.

Maarjamäe jalgpallihalli plaanitakse kommunismiohvrite memoriaalist 40 meetri kaugusele. Maa, kuhu hall peaks kerkima, kuulub Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS). Aktsiaseltsi üldkoosolek on riigihaldusminister Jaak Aab.

Sestap pöörduski justiitsminister Maris Lauri just Aabi poole ja pani talle südamele, et jalgpallihalli lubav detailplaneering tuleb tühistada.

"Riigihalduse minister saab anda Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile juhise, et tühistada detailplaneering ja siis saab RKAS pöörduda Tallinna linna poole juba selle tühistamiseks," rääkis Lauri.

Ka Tallinna abilinnapea Andrei Novikov on korduvalt rõhutanud, et maa omanik peab ainult avalduse esitama ja juuni lõpus kinnitatud detailplaneering tühistatakse.

Maris Lauri lisas, et kui Aab ei soovi RKAS-i omapäi käskida, võib ta valitsuselt selleks mandaati paluda.

Jaak Aab ütles, et justiitsministri esitatud ettepanek tuleks juriidiliselt üle kontrollida. Tema sõnul on ettevõtte üldkoosolekul ehk omaniku esindajal väga piiratud õigused.

"Tegelikke otsuseid võtab vastu Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi nõukogu üldtasemel ja konkreetseid otsuseid juhatus, kes põhineb vastavatel seadustel, lepingutel," selgitas Aab. "Nii et ma ei ole väga veendunud, et riigihalduse minister saab üle nõukogu ja juhatuse seda käskida."

Ka RKAS-i juht Kati Kusmin ütles, et detailplaneeringu tühistamise asjus oleks ministril ettevõtet keeruline käskida.

"Riigi Kinnisvara ja jalgpalliklubi Levadia on 2005. aastal sõlminud pikaajalise hoonestusõiguse lepingu, mis andis jalgpalliklubile õiguse detailplaneeringu algatamiseks," märkis Kusmin. "See ei ole nii, et maaomanik ühel hetkel mõtleb nii ja teisel naa. Me peame arvestama, millised kokkulepped me oma koostööpartneritega teinud oleme."

Teiste sõnadega, kui RKAS pöörduks linna poole ja paluks detailplaneeringu tühistada, võib jalgpalliklubil tekkida õigus riigifirmalt kompensatsiooni küsida. "Väga suure tõenäosusega," sõnas Kusmin. "Ehk seda olukorda saab lahendada osapoolte kokkuleppel."

Ministrid: 600 000 euro nõuet tuleks põhjendada

Osapoolte kokkulepe oleks parim võimalik lahendus ka Maris Lauri ja Jaak Aabi hinnangul. Seda kokkulepet on otsitud vähemalt aasta ja läinud sügisel jõuti päris lähedale. Tallinna linn pakkus välja, et jalgpallihalli võiks rajada hoopis Lasnamäele õigeusu kiriku lähistele, nii et Maarjamäele kerkiks vaid klubihoone.

Levadia oli sellega põhimõtteliselt nõus, kuid märkis, et kahte kohta ehitamine läheb kallimaks. Jalgpalliklubi juhatuse liige Sergei Hohlov-Simson avaldas juunis, et Levadia sooviks sellisel juhul kompensatsiooniks 600 000 eurot. Maris Lauri sõnul on jalgpalliklubil õigus hüvitist küsida.

"Näidata ära, millest need lisakulud tulevad. Kui need on põhjendatud, siis ma ei välista, et riik valitsuse kaudu selle rahaeralduse teeb. Kas valitsuse reservist näiteks või planeeritakse järgmise aasta eelarvest. Seda saab kõike kaaluda, aga selleks tuleb teha ametlik taotlus," ütles Lauri.

Jaak Aabi sõnul on rahast veel vara rääkida, sest temagi tahaks näha paberil tehtud arvutust. Samas usub Aab, et kokkulepe on endiselt võimalik.

"On olnud suuline jutt, mida ma ei saa enne kinnitada, kui on konkreetne kiri ja kalkulatsioon selle juures. Siis ma saan öelda, kui suur see summa on," ütles Aab.

Memento pöördus kohtusse

Asjaosalised said kokkuleppe otsimiseks ka pisut lisaaega. 21. juulil pöördus represseerituid ja nende lähedasi koondav Eesti Memento Liit halduskohtusse ja taotles linnavalitsuse otsuse tühistamist.

Kaebusega on ühinenud ka mitmed Memento piirkondlikud organisatsioonid ning mõned eraisikud, teiste seas Isamaa poliitik Riina Solman.

Solmani sõnul hindab kaebajate esindaja vandeadvokaat Tuulikki Laesson kaebust perspektiivikaks.

"Tegemist on kalmistualaga. Sinna on maetud juba surnuid. Seal käiakse mälestamas inimesi," rääkis Solman. "Tegelikult tuleks teha memoriaalile selline üldhinnang, üldvaade, et kuidas üldse seda memoriaali ala tuleb käsitleda"

Kaebuses märgitakse, et memoriaalile on kirjutatud kadunud sugulaste nimed ja paljudele on memoriaal ainus koht, kus surnuid mälestada. Ühtlasi lisavad kaebajad, et seaduse järgi tuleks kalmistu ümber tagada vähemalt 50 meetri laiune kaitsevöönd, kuhu ei tohi rajada ehitisi ega planeerida maakasutust, mis võib põhjustada müra.

Kohtuvaidluste ajaks soovitakse halduskohtult esialgset õiguskaitset. Kaebuses kirjeldatakse, kuidas arendaja võiks juba pelgalt detailplaneeringu najal ehitamist ette valmistada, sealhulgas kuni 25 puud maha võtta. Tallinna linnalt ootab halduskohus tagasisidet hiljemalt kolmapäeva keskpäevaks.

Riigihaldusminister Jaak Aab kinnitas samas, et rahandusministeeriumi hinnangul planeeringut koostades midagi valesti ei tehtud.

"Ma mõistan Memento muret ja nende huvi," lisas Aab. "Ma arvan endiselt, et ajamata taga juriidilisi nippe, tuleks leida kokkulepe."

Memento pole ainus, kes on jalgpallihalli eemale tõrjumiseks juristide nõu palunud. Justiitsministeerium sõlmis lepingu advokaadibürooga Ellex Raidla. Lepingu järgi on tunnis 175 eurot küsiva büroo ülesanne hinnata, kas ka ministeeriumil maksaks detailplaneeringu tühistamist nõuda. Maris Lauri sõnul nad seda eelhinnangut veel saanud pole.

"Me sooviksime saada praktikute analüüsi kogu selle tausta kohta, mis on selle krundiga seoses toimunud," rääkis Lauri.

"Päris mitmete aastate jooksul on erinevaid lepinguid sõlmitud ja erinevaid asju tehtud. Soovime saada sellist praktikutepoolset hinnangut, et kuidas neid asju on aetud, mis asjad kõikidest nendest asjaoludest järelduvad ja pärast me vaatame, kuidas edasi käituda," lisas Lauri.