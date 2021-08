CIA juht oli visiidil Lähis-Idas, kui Kabul langes

USA luuret on viimastel nädalatel teravalt kritiseeritud. Asjaolu, et Burns oli välisreisil, viitab sellele, et CIA ei oodanud nii kiiret Afganistani valitsuse kokkuvarisemist, leidis veebileht Axios.

CIA siiski hoiatas Kabuli kiire langemise eest, vahendas NBC. Ajaleht New York Times teatas, et agentuuri analüütikud ei olnud kindlad täpses ajavahemikus.

Burns külastas Iisraeli ja Palestiina omavalitsust. Ta kohtus mõlema poole kõrgemate ametnikega.

Laupäeval sõitis Burns Liibanoni. Pühapäeval kohtus Burns Egiptuses aga riigi presidendi Abdel Fattah al-Sisiga.

Sisi ja Burns arutasid Afganistani olukorda. Samuti mitmeid piirkondlikke küsimusi, nagu Liibüa olukord.

Burns on kõrgeim Joe Bideni administratsiooni ametnik, kes siiamaani Egiptuse presidendiga on kohtunud.

Kairos arutas Burns videokõnekonverentsil ka Bideniga Afganistani olukorda.