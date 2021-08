Kallas: pärast EKRE valitsemisaega ei saa öelda, et meie oleme olnud ülbed

"See, et me olime opositsioonis, kasvatas meid meeskonnana, ma mõtlen meie fraktsiooni ja kindlasti õpetas mind väga palju, ma arenesin ise ka selle käigus," ütles Kallas.

Saatejuht Marko Reikop küsis, kas opositsiooni jäämine oli kättemaks Reformierakonnale ülbuse eest. "Eks see oli ettekääne. Aga mingil põhjusel, ja tõenäoliselt mitte minust sõltuvalt, vaid meie varasematest käikudest sõltuvalt võib-olla oli teatud umbusk meie suhtes ja ma usun, et me oleme ka sellest kõik õppinud. Pärast EKRE valitsemisaega ei saa küll keegi öelda, et meie oleme olnud ülbed või ebaviisakad," sõnas Kallas.

Rääkides koroonakriisist ja vaktsineerimisest ütles Kallas, et seda on veel vara kommenteerida, kuidas valitsus hakkama on saanud.

Küsimusele, kas sellist Eestit me tahtsimegi, vastas Kallas, et me tahtsime iseseisvat Eestit ja see iseseisev Eesti meil on. "Me tahtsime vaba Eestit ja see vaba Eesti meil on. Aga pärast seda on igas demokraatias normaalne, et on vaidlus selle üle, kuidas me oma ühiskonna elu korraldame. Ühed poliitilised vaated ütlevad, et me peaksime tegema nii, teised ütlevad, et me peaksime tegema naa. Aga see eesmärk, see, et meil on vaba, iseseisev Eesti, kus Eesti kultuur ja keel on au sees – ma arvan, et see on meil kõigil üks ja selle me oleme ju saavutanud. Seda tuleb hoida," vastas Kallas.

"Mis hinde võiks panna Eestile selle 30 aasta eest?" küsis Reikop.

"Alati on küsimus ju selles, kas saaks paremini. Kindlasti saaks paremini. Aga meile meeldib ennast võrrelda riikidega, kellel ei olnud 50 aastast okupatsiooni ja nendest me oleme veel maas. Kuigi oleme võtnud väga kiiresti järgi. Kui me võrdleme ennast nende riikidega, kes olid 30 aastat tagasi samal stardijoonel, kus meie olime, siis sellega võrreldes on meil ikkagi läinud väga hästi. Kui me vaatame Moldovat, Ukrainat, Valgevenet, siis Eesti on olnud väga-väga tubli," lausus Kallas.