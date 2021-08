Soomere: president võib saada nii minust kui Karisest

Küsimusele, kumb võiks presidendikandidaadiks ja presidendiks saamisel olla soosik, vastas Tarmo Soomere, et pole võimatu, et nii temast kui Karisest saab president, kuid erineval ajal.

Alar Karis vastas, et praegu on Eestil president olemas ning keegi pole öelnud ega kuhugi kirja pannud, et Kersti Kaljulaid ei võiks ametis ka järgmised viis aastat jätkata.

Presidendi vastuvõttude kohta märkis Karis, et ka rektoriametis tuli seda rolli täita ja külalisi vastuvõttudel võõrustada. Kuigi esindusülesanded võivad tunduda häirivad, sest tahaks päriselt tööd teha, on see osa presidendi ametist, nentis ta.

Soomere sõnul on selliseid üritusi vaja, et kohtuda silmast silma inimestega, neid tänada ja kätt suruda.