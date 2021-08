Merkel nõudis Putinilt Navalnõi vabastamist

"Ma nõudsin Venemaa presidendilt, et ta vabastaks Navalnõi," ütles Merkel Kremlis pressikonverentsil Putini kõrval seistes.

"Ja ma selgitasin, et me teeme seda ka edaspidi," ütles Saksa kantsler, nimetades Navalnõi ümber tekkinud olukorda murettekitavaks.

Putin eitas, et Navalnõi on vangis poliitilistel põhjustel, nagu ta on eitanud ka Navalnõi mürgitamiseks korralduse andmist.

Putin nimetas Navalnõid süüaluseks, jätkates nii oma tava oma poliitilist rivaali nimepidi mitte nimetada. "Ma palun, et Vene Föderatsiooni kohtulahenditesse suhtutaks austusega," ütles ta.

"Võitlust korruptsiooniga ei tohi kasutada poliitilistel eesmärkidel," kommenteeris alates 2000. aastast Venemaad valitsenud Putin Navalnõi tegevust Venemaa rikastunud poliitilise eliidi paljastamisel.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron küsis neljapäeval peetud telefonikõnes samuti Putinilt Navalnõi vabastamist.

Ühendkuningriik kehtestas aga reedel uued sanktsioonid isikutele, keda peetakse Vene julgeolekuagentidena Navalnõi mürgitamisega seotuiks.

Merkel ja Putin arutasid kohtumisel ka Afganistanis ja Ukrainas toimuvat. Peatselt ametist lahkuv Saksa kantsler siirdub Venemaalt edasi Ukraina-visiidile.

Kantsler Merkeli 16-aastase võimuperioodi vältel on ta Venemaa presidendiga alati dialoogis olnud, ka siis kui suhteid varjutasid küberrünnaku kahtlustused või konfliktid Ukrainas ja Süürias.

Merkeli ja Putini kohtumine toimus Navalnõi närvigaasiga mürgitamise esimesel aastapäeval.

Navalnõi viibib praegu range järelevalvega Pokrovi karistuskoloonias umbes 100 kilomeetri kaugusel Moskvast idas. Sel kuul esitati talle uued süüdistused, mis võivad tema karistusaega kolme aasta võrra pikendada.

Navalnõi meeskond levitas reedel tema teadet selle kohta, et opositsioonijuht peab 20. augustit oma teiseks sünnipäevaks. Aasta tagasi üle Siberi lennates teadvuse kaotanud Navalnõi arvas siis, et sureb.