Taliban: sajad võitlejad on teel Panjshiri hõivama

Taliban teatas pühapäeval, et sajad selle võitlejad on teel Panjshiri orgu, ühte vähestest Afganistani osadest, mida islamiliikumine veel ei kontrolli.

Pärast seda, kui Taliban vallutas Afganistani, on hakanud esile kerkima vastupanukolded ning osa endistest valitsusvägedest on kogunenud Kabulist põhja pool asuvasse Panjshiri, mis on ammu tuntud kui Talibani-vastane kants.

"Sajad Islamiemiraadi mudžahiidid on teel Panjshiri, et võtta see oma kontrolli alla pärast seda, kui kohalikud ametiisikud keeldusid seda rahulikult üle andmast," kirjutas Taliban oma araabiakeelsel Twitteri kontol.

Talibani kiire võimuhaaramise järel on Panjshiri saabunud tuhanded inimesed, ütles Talibani-vastaste jõudude kõneisik.

Panjshiris on legendaarse sõjapealiku Ahmad Shah Massoudi poeg Ahmad Massoud saanud kokku umbes 9000 võitlejat, et talibitele vastu astuda. Tema isa langes Al-Qaeda käe läbi kaks päeva enne 2001. aasta 11. septembri rünnakuid, ütles AFP-le kõneisik Ali Maisam Nazary.

AFP tehtud piltidelt võib näha kümneid nekruteid harjutamas ning käputäit soomustatud humveesid Kabulist kirdes asuvas orus ringi sõitmas.

Nazary sõnul tahavad Massoudi poolehoidjad uut valitsussüsteemi, kuid on valmis vajadusel võitlema.

"Valitsusväed saabusid Panjshiri mitmes Afganistani provintsist," lausus Massoud pühapäeval araabiakeelsele telekanalile Al-Arabiya.

"Taliban ei pea kaua vastu, kui ta jätkab nii. Me oleme valmis kaitsma Afganistani ja hoiatame veresauna eest," ütles Massoud.