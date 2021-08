Taliban peab opositsiooniga läbirääkimisi, Kabulis jätkub aga kaos

Vastupanuvõitlejate hulka kuuluvad Afganistani endine kaitseminister Bismillah Khan Mohammad ja asepresident Amrullah Saleh. Saleh väidab, et on nüüd Afganistani seaduslik juht.

Talibani vastast võitlust juhib Põhja-Afganistanis Ahmad Massoud. Massoud on legendaarse Põhja-Afganistani väepealiku Ahmad Shah Massoudi poeg.

Panjshiris on ka umbes tuhat Afganistani endise valitsuse sõjaväelast, samuti mõned helikopterid. Pühapäeval toimusid ka kokkupõrked Talibaniga.

Panjshiri võitlejad tahavad siiski sõlmida Talibaniga poliitilist kokkulepet. "Parem on vaadata, mida saab poliitiliselt kokku leppida," ütles endine Afganistani suursaadik Suurbritannias Ahmad Wali Massoud.

Ilma välise toeta ei suuda Talibani vastased võitlejad kaua vastu pidada, teatas The Wall Street Journal.

Taliban jätkab konsultatsioone ka endiste Afganistani valitsuse poliitikutega. Taliban tahab saada diplomaatilist tunnustust, mis võimaldaks Afganistanil taasühineda ülemaailmse finantssüsteemiga.

"Me tahame luua keskkonda, kus kõik afgaanid, olenemata nende taustast, saaksid mugavalt elada. Olen meie riigi tuleviku suhtes optimistlik," ütles Afganistani endine rahandusminister Omar Zakhilwal.

Talibaniga peetavatel läbirääkimistel osaleb ka endine president Hamid Karzai.

Kümned tuhanded afgaanid üritavad endiselt riigist põgeneda. Nemad ei jaga optimismi, et Talibaniga saab kokkuleppe sõlmida.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas pühapäeval, et lennujaamas valitseva kaose tõttu hukkus seitse inimest. Ministeeriumi teatel on kohapealsed tingimused äärmiselt keerulised. Evakueerimisel osaleb umbes tuhat Suurbritannia sõdurit.

Euroopa ametnikud kurtsid, et nende Afganistani liitlaste ligipääsu lennujaamale blokeerivad USA sõdurid.

"Probleem on juurdepääs lennujaamale. USA kontrolli- ja turvameetmed on väga ranged. Me protestisime," ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell.