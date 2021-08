Kurz: Austria ei võta rohkem Afganistani põgenikke vastu

Kurz andis pühapäeval intervjuu Austria ringhäälingule Puls 24.

"Olen selgelt vastu sellele, et võtame vabatahtlikult rohkem inimesi vastu. Seda ei juhtu minu ametiaja jooksul," ütles Kurz.

Kurz lisas, et viimastel aastatel saabus Austriasse üle 40 000 afgaani. "See on ebaproportsionaalselt suur panus," märkis Kurz.

Kurzi sõnul tuleb hoopis olukorda Afganistanis parandada.

Kurzi karm sisserändepoliitika on tema ametiaja nurgakivi. Kantsler leiab, et sisserände kontrollimisest sõltub riigi kultuuriline identiteet, teatas Politico.