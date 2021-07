Afgaanid tahavad Talibani pealetungi tõttu Türgi kaudu EL-i põgeneda

Iraaniga piirnevasse Türgi Vani provintsi saabub iga päev kuni tuhat inimest, teatas The Times.

Türgi rannavalve teatel peeti hiljuti kinni üle 200 afgaani. Sama palju afgaane arreteeriti veel Istanbulis.

Kabuli ametnike teatel taotleb iga päev viisat umbes 10 000 afgaani. Inimesed proovivad kodusõja eest põgeneda.

Taliban tungib peale terves riigis. Alates jaanuarist on kodudest ilma jäänud ligi 300 000 inimest. Pärast USA vägede lahkumist peaks vägivald ja poliitiline ebastabiilsus Afganistanis veelgi kasvama.

Sel nädalal saabus Vani provintsi afgaan Gulab Jemili. "Ma olin teel 45 päeva. Afganistanis on kõik laastatud. Me ei tea mida teha. Kui me jääme ja võitleme, ei tea me, kelle vastu me võitleme," ütles Jemili.

"Me pidime põgenema Iraani. Seal peksis meid politsei ja ütles meile, et see pole meie riik. Iraanis öeldi, et me peaksime hoopis Türki minema," lisas Jemili.

Türgi on sõja ja vaesuse eest põgenevate migrantide teekonnapunkt Euroopa suunas. Türgis elab juba neli miljonit pagulast. Suurema osa neist moodustavad süürlased, afgaane on umbes 200 000.

Erdogan sõlmis 2016. aastal Euroopa Liiduga lepingu. Selle kohaselt nõustus Türgi migrante võõrustama ja EL toetab Türgit miljardite eurodega. Leping aegub 2023. aastal.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan tahab migrantide voogu siiski rohkem kontrollida. Ta on kodus tugeva poliitilise surve all.

Ankaras baseeruva sisserände uurimiskeskuse presidendi Metin Corabatiri sõnul on sisseränne riigis terav poliitiline küsimus.

"Riigi peamine opositsioonipartei tahab kõiki süürlasi koju saata. Samuti nõutakse afgaanide karmimat kohtlemist," ütles Corabatiri.

Türgi ehitab juba riigi idapiirile 290 kilomeetri pikkust müüri, kus saavad olema vaatetornid ja valvekaamerad, teatas The Times.

Türgi tahab üle võtta ka Kabuli lennujaama turvamise.

Austria kantsler Sebastian Kurz kommenteeris hiljuti, et Türgi on Afganistani sisserändajate jaoks palju sobivam koht kui Austria või Saksamaa.

Türgi valitsus oli Kurzi kommentaari suhtes kriitiline. "Türgi ei võta vastu uut migratsioonilainet. Türgi ei ole EL-i piirivalve ega põgenikelaager," teatas Türgi välisministeerium.