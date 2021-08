Tiit Vähi: me ei heiduta, vaid ärritame Venemaad

Endine peaminister Tiit Vähi ütles, et Eesti julgeolekupoliitika on väga ühekülgne ning Venemaa heidutamise asemel me hoopis ärritame seda.

"Me räägime julgeolekust ühekülgselt. Et raketibaasid ja tankibaasid ja lennukibaasid. Et me heidutame sellega Venemaad. Tegelikult me hoopis ärritame Venemaad. Miks me ärritame Vene karu? Teeme parem koostööd," ütles Vähi Keskerakonna majanduskonverentsil.

Ta lisas, et esmalt tuleks meie julgeolekukontseptsioon ja seejärel ka Ida-Viru majanduskontseptsioon üle vaadata.

"Üks kõrgete pagunitega kindral ütles, et Tapal on hea investeerimiskliima, sest NATO sõdurid armastavad pizzat. No kuulge. Teha pizzat ei saa olla majanduskontseptsioon," sõnas Vähi.

Vähi pidas oluliseks kultuurilist koostööd Venemaad, sealhulgas spordis. Ta leidis, et see parandab ka meie julgeolekut.

"Ma tooksin juurde ka Afganistanis toimunu. Kolm-neli päeva enne Kabuli hõivamist Talibani poolt ütles Biden, et sellist äraminekut kui Saigonis ei tule. Aga tuli veel hullem. Ehk tuleb loota enda peale ja mitte mingil juhul pole mõtet panustada jõule. Ainult rumal mõtleb nii, isegi kui ta on tugev. Tark panustab mõistusele ja suhete arengule," sõnas Vähi.