Delta variant häirib Aasias tootmist, läänes tõusevad kaupade hinnad

Lääneriikide majandused taastuvad ja nõudlus kaupade järele kasvab. Viiruse leviku tõttu on aga Kagu-Aasias mitmed suured sadamad suletud. Ülemaailmselt on puudus veel kaubakonteineritest ja toorainest. Seetõttu on lääneriikide firmad hädas tarbijate kasvava nõudluse rahuldamisega.

Vietnamis on täielikult vaktsineeritud ainult kolm protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Viimase kuue nädala jooksul on koroonaviiruse delta variandi juhtumite arv märkimisväärselt tõusnud, teatas The Wall Street Journal.

Riigis kehtivad karmid piirangud. Kümned tuhanded inimesed on karantiinis. Delta variant räsib ka Indoneesia, Sri Lanka ja Tai majandusi.

Mitmed suured läänefirmad sõltuvad aga Kagu-Aasia tehaste toodangust.

"Vaktsiinide ebavõrdne jaotus tekitab globaalses kaubanduses probleeme ja suurendab kulutusi," ütles Oxfordi ülikooli majandusteadlane Louis Kuijs.

Vietnamis toodetakse 30 protsenti USA-s tarbitavatest jalanõudest. Riik on Hiina järel suuruselt teine jalatsite tarnija USA-sse.

Mitmed suured rõivafirmad kirjutasid augustis kirja Joe Bidenile. "USA peab kiirendama vaktsiinide annetamist Vietnamile. Meie tööstuse tervis sõltub otseselt Vietnami tööstusest," seisis kirjas.

Kolmapäeval kohtus USA asepresident Kamala Harris Hanois Vietnami võimudega. Harris lubas vaktsiinide tarnimist Vietnami kiirendada.

Tarneahela eksperdid leiavad, et Kagu-Aasia koroonapiirangud võivad tõsta näiteks kingade müügihinda umbes 4,6 protsenti. Saksamaa rõivafirma Adidas teatas, et plaanib oma toodete hindu tõsta. Adidas toodab 28 protsenti oma rõivastest Vietnamis.

Mitmed firmad viivad tootmise tagasi Hiinasse.

"Vietnamis on tõeliselt segane tarneahela olukord. Viisime riskide maandamiseks osa tootmisest tagasi Hiinasse," ütles USA jalatsifirma Wolverine World Wide finantsjuht Michael Stornant.