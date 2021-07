USA suurendab toetusi strateegilistele tööstussektoritele

USA ja tema liitlased survestasid aastaid Hiinat, et Peking lõpetaks oluliste tööstusharude toetamise. Nüüd hakkas USA Hiina mudelit osaliselt kopeerima. Juunis otsustas USA senat, et pooljuhtide sektor saab riigilt 52 miljardit dollarit.

Sama teevad ka teised lääneriigid. EL tahab kahekordistada oma pooljuhtide tootmisvõimsust, teatas The Wall Street Journal.

Lääne valitsused toetavad tööstusharusid, mida nad peavad strateegilisteks. Need on näiteks elektriautode akude tootmine ja farmaatsiatooted. Selline riigi sekkumine majandusse on viimase kümnendi jooksul kasvanud nii USA-s kui ka Euroopas, teatas Global Trade Alert.

USA-s leiavad mitmed eksperdid, et USA on alati tööstust riiklikult toetanud. Alates juba sellest ajast, kui riigi esimene rahandusminister Alexander Hamilton rakendas tööstuse edendamiseks tariife.

Kriitikud leiavad samas, et riigi sekkumine segab vabaturumajandust. Siiski toetus riigi toetustele kasvab. See on tingitud nii koroonaviiruse epideemiast kui ka tarneahelate üha suurematest häiretest.

"Mulle avaldab Hiina mudel muljet. Hiina tagab, et kohalikud firmad saavutavad siseturul parema positsiooni. See tagab neile ka maailmaturul suurema konkurentsivõime," ütles USA endine senaator Mark Warner.

"Raske on näha, kuidas traditsiooniline turupõhine majandus suudab konkureerida sellise mudeliga ja lõpuks ka võita," lisas Warner.

Riigi toetustel on aga ka mitmeid probleeme. Valitsused ei suuda ennustada tehnoloogilisi suundumusi. Samuti võivad toetused olla raiskavad ja ebaefektiivsed.

"USA jaoks oleks tohutu viga Hiinat kopeerida. Seal toimub suur raiskamine ja innovatsioon on aeglasem," ütles USA Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus analüütik Scott Kennedy

Hiina kommunistlik partei tahab tehnoloogias lääneriikidele järele jõuda. President Xi Jinping ütles, et riigi majandusstrateegia peamine eesmärk on kõrvaldada Hiina sõltuvus teistest riikidest.

Riiklike toetuste pooldajad pole USA-s enam rahul innovatsiooni edendamisega. Soovitakse, et tootmine koliks tagasi USA-sse. Sellega tahetakse kindlustada tarneahelad ja luua uusi töökohti. Samuti tahetakse kaitsta riigi intellektuaalomandit.

Eelmisel aastal veenis endise presidendi Donald Trumpi administratsioon, et maailma suurim kiibifirma Taiwan Semiconductor Manufacturing (TMC) ehitaks tehase USA-sse.

"Edastasime TSMC-le meie seisukoha tarneahelate tähtsusest. Nad teadsid, et see tugevdab Taiwani ja USA vahelisi sidemeid," ütles toonane välisministeeriumi ametnik Keith Krach