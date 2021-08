Esimene Afganistanist evakueeritud pere jõudis Tallinna

"Mul on hea meel, et esimene lastega perekond Afganistanist, kelle edukast evakuatsioonist Kabulist me alles teisipäeval teatasime, maandus täna öösel ohutult Tallinna lennujaamas. Olen siiralt tänulik, et Eestil on NATO liikmesriikide näol sellised usaldusväärsed liitlased, kes aitasid meil need inimesed Afganistanist välja toimetada ja päästa nad tõsisest ohust nende elule. Eriliselt suur tänu kuulub seekord Prantsusmaale," ütles välisminister Eva-Maria Liimets (Keskerakond).

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond lisas, et Eestisse saabunud Afganistani perekond on lähedalt töötanud Eesti mittetulundusühendustega Afganistanis.

"Me ei saa lubada, et inimesed, kes on märkimisväärselt panustanud Afganistani naiste õigustesse ja haridusse, satuksid oma koduriigis Talibani poolt ohtu.

Aitäh liitlastele ja ennekõike Prantsusmaale. Aitäh ka meie diplomaatidele, kes seda ääretult keerulist operatsiooni aitasid väga napi aja jooksul väga kiiresti korraldada," märkis Kallas.

Ta lisas, et Eesti võtab neid inimesi vastu ümberpaigutamise teel vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele, tagades neile privaatsuse ja vajaliku abi lõimumisel.

Otsuse kuni 30 Afganistanis Euroopa Liidu, NATO liitlaste ja Eestiga tehtud koostöö tõttu tõsisesse ohtu sattunud inimese siia toomise kohta langetas valitsus 19. augustil ja kinnitas riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon 20. augustil.

Eestisse saabunud Afganistani kodanike rahvusvahelise kaitse menetlust viib läbi politsei- ja piirivalveamet.