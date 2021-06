Liimets: EL-Vene tippkohtumiste taastamise eelduseks olgu Minski lepete elluviimine

"Eesti seisukoht selles küsimuses on olnud pikaajaliselt kindel, et kõige olulisem otsides muudatusi suhetes Venemaaga on lähtuda sellest, et kõigepealt tuleb Venemaa poolt Minski lepped täita ning seejärel me saaksime asuda senist poliitikat üle vaatama," ütles Liimets (Keskerakond) neljapäeval ERR-ile.

"Oluline on, et ka Vene Föderatsiooni poolt annekteeritud alad läheksid tagasi nendele riikidele, kellele nad kuuluvad. Ja siis me võime arutada edasi, kuidas suhteid taastada ja parendada," lisas Liimets.

Ta viitas ka Euroopa Liidus Venemaa suhtes kokku lepitud viie põhimõte poliitikale, mis seab suhtlemise taastamisele eeltingimused ning raamid praegustele kontaktidele.

"Eesti vaates on väga tähtis, et Euroopa Liit lähtub viie põhimõte poliitikast ka edaspidi. Ja selle põhimõtete seas ei ole kõrgetasemeliste kohtumiste, tippkohtumiste korraldamist," ütles Eesti välisminister.

Liimets märkis ka, et tema hinnangul ei saa öelda, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on vähe dialoogi. "Dialoog on olemas, on kontaktid. Kuid küsimuseks on siiski see, et millised on Venemaa sammud rahvusvahelise õiguse täitmisel, inimõiguste järgimisel. Need on kohad, kus me peaksime kõigepealt nägema muutust, et Venemaaga kõrgetasemelist dialoogi taastada," rõhutas ta.

Kolmapäeval sai avalikuks Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni algatus pakkuda Venemaale taas võimalust tippkohtumiseks Euroopa Liiduga.