Kaupmeeste liidu juht: poed ise maskikandmist kontrollima ei hakka

"Sisse saab poodi ka ilma maskita. Valitsuse korraldusega pole kauplustel õigust maski kandmise kontrolli teostada. Kui inimene tuleb maskita poodi, siis riskib ta sellega, et kui politsei kontrollib, võib ta trahvi saada," sõnas Peil Vikerraadio saates "Uudis+".

Peili sõnul suhtuvad kauplused maskikohustusse rahulikult, sest see pole uus meede. Maskikandmise kohustus on kõigil külastajatel, aga kas ka vaktsineeritud kaupluste töötajatel, selle kohta ootab kaupmeeste liit valitsuselt täiendavaid suuniseid.

Ta avaldas arvamust, et praeguseks on elanikkond nii palju vaktsineeritud, et peagi saab ka maski kandmise kohustusest lahti.

"Lisaks on kauplustes enamasti ventilatsioon väga hea. Maskist veel väärtuslikum on ruumi hea ventileerituse tase. Suurtes ja moodsates kaubanduskeskustes on CO2 tase sama, mis välisõhus. Nendes keskkondades on turvaline ringi liikuda niikuinii."

Kaupluste töötajatest rääkides ütles Peil, et väga hea motivaator inimestel ennast vaktsineerida on see, et ta ei pea pikalt maski kandma.

"Paljudes kaubanduskettides on olnud kasutusel reegel, et vaktsineerimata töötajad kannavad maski ja vaktsineeritud mitte. Ja see on väga hea motivaator vaktsineerimiseks. Loodan, et see motivatsiooni mehhanism jääb. Aga kui valitsus otsustab, et kõik peavad kandma, mis siis ikka, nii on," sõnas Peil.

Ta ütles, et valitsuse korralduses jäi töötajate maskikandmise nõue segaseks ning selgus selles osas tuleb loodetavasti juba neljapäevase päeva jooksul.

Kui palju on kaupluste töötajatest Eestis praeguseks vaktsineeritud, ei ole Peili sõnul täpselt teada.

"Mõnes poes on kõik vaktsineeritud, aga mõnes kaupluses on poe juhtide seas vaktsineerimise vastaseid ja seal on ehk vaid pooled. Kaupmeeste liidul täpset statistikat pole ja pole ka kaubandusettevõtetel endil. Õigus teada saada tekib riskianalüüsi alusel ja ka siis ei saa tööandja kõigilt töötajatelt küsida. Kas täispilt tööandjale ükskord üldse selgeks saab, ei ole sugugi kindel."