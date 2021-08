Kallas Madise ja Jõksi kriitikast: nemad ei pea hakkama haiglaravi piirama

Peaminister Kaja Kallas (RE) ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) põhjendasid neljapäevast kehtima hakkavaid uusi piiranguid ja kommenteerisid õiguskantsler Ülle Madise ja vandeadvokaat Allar Jõksi hinnanguid piirangutele. Mõlemad ministrid märkisid, et valitsuse piirangud on põhjendatud ja tasakaalukad.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles teisipäeval, et valitsuse kehtestatud piirangutes peegeldub kujuteldav avalik arvamus ning värske korraldus võib osaliselt olla ebaproportsionaalne. Vandeadvokaat ja varasem õiguskantsler Allar Jõks märkis, et valitsuse värskelt kehtestatud üldkorralduses piirangute kehtestamiseks on palju küsitavusi.

Ülle Madise oli kriitiline, et õiguskantslerina ei ole tal võimalik valitsuse üldkorraldust vaidlustada.

Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et praegused kontrollmeetmed töötati välja koostöös õiguskantsleri bürooga. "Seda me koos õiguskantsleri bürooga töötasime välja, et see õiguslikult oleks võimalik ja ei oleks mingeid põhiseaduse probleeme sees. Sellega peaks praegune õiguskantsler olema pardal," ütles Kallas.

"Mis puudutab kohtuasju ja kõikvõimalikke, ka eelmiste õiguskantslerite väljaütlemisi, siis tuleb aru saada, et tagantjärele me võime olla targad. Aga nemad ju tegelikult ei vastuta selle eest, et kui haiglates läheb koormus nii suureks, et plaanilist ravi tuleb piirata ja kellegi puusaoperatsioonid peavad ära jääma ja inimesed peavad valudes jätkama sellepärast, et lihtsalt Covidi voodid saavad täis," kommenteeris Kallas.

Kallas rääkis, et otsuseid saab teha selle informatsiooni põhjal, mis hetkel kasutada on.

"Muidugi on inimesi, kes on oma pahameelt väljendanud, on inimesi, kes on pöördunud kohtusse. Ma tahaks lihtsalt üle rõhutada, et kellelegi ei meeldi sellega tegeleda, millega me praegu peame tegelema, ehk selle Covidi-kriisiga, aga meil lihtsalt ei jää mitte midagi muud üle. Eks siis kohus otsustab, kas need põhjendused on olnud piisavad. Me oleme püüdnud väga selgelt oma otsuseid põhjendada selle teadmise põhjal, mis meil on. Pole päris aus nädal aega hiljem, kui tuleb mingi uus teadmine, selle põhjal minna vaidlustama neid otsuseid, mis on tehtud varasema teadmise põhjal," lausus Kallas.

"Seda, et seda tehakse, näitab, et meil on õigusriik ja inimesed saavad oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse, kui neil on kahtlusi valitsuse otsuste kohta," ütles Kallas veel.

Kiik: Eesti piirangud on proportsionaalsed

Tanel Kiik sõnas, et ta on nõus õiguskantsleriga, et kõik piirangud peavad olema mõistlikud ja põhjendatud. "Vastasel juhul neid teha ei tohikski. Ja minu seisukoht on see, et valitsus ongi teinud mõistlikke ja põhjendatud piiranguid," kommenteeris Kiik.

"Oleme arvesse võtnud viiruse leviku trende, oleme arvesse võtnud haiglaravi olukorda, teiste riikide kogemust, erinevaid teadusuuringuid, terviseameti sisendit ja teadusnõukoja sisendit. Need otsused ei ole sündinud kellegi suvast või kellegi tahtest olla populaarne. Me ei teagi, kas on populaarne teha piiranguid või neid hoopis leevendada," lisas Kiik.

"Täna on kontrolli meetmed selle kohta, kuidas me tagame, et teatrietendus, kontsert, restoran toimetaks nakkusohutult. See, et me ei kontrolli näiteks toidupoodides, kaubanduskeskustes, ühistranspordis Covid-tõendit on ju olnud ka algne otsus, et me ei hakka piirama neid tegevusi ja teenuseid, mis on eluliselt tähtsad inimestele. Ja kuna seal seda kontrolli ei ole, siis maski kandmine on vähim, mis me teha saame solidaarselt nakkusohu vähendamiseks," rõhutas Kiik.

"Eesti piirangud on äärmiselt tasakaalukad ja proportsionaalsed nii Euroopa Liidu võrdluses või ka enda riigi ajatelje võrdluses," lisas Kiik.