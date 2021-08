Valgevenel läheb raskeks IMF-i toetuse kasutamine

Rahvusvaheline Valuutafond jagas augustis IMF-i arvestusühikuid (Special Drawing Rights, lühendatult SDR) eesmärgiga toetada eelkõige vaeseid ja arenevaid riike koroonast põhjustatud kriisi järelmõjudega toime tulemisel. SDR-e saab aga rahaks vahetada koostöös teiste riikidega.

"Kui riik soovib SDR-e kasutada, peab ta need eelnevalt valuutasse vahetama. Selleks peab riik leidma teiste IMF-i liikmesriikide hulgast tehingupartneri, kes oleks valmis ja nõus vahetustehingut tegema. Näiteks kui Valgevene soovib SDR-e kasutada, siis ta peab leidma endale tehingupartneri, kes talle SDR-ide vastu valuutat annab," selgitas Eesti Panga ökonomist Maris Leemets.

Tema sõnul aga keelduvad eurotsooni riigid tehingutest Valgevenega. "Euroala keskpangad ei tee tehinguid riikidega, mis on Euroopa Liidu või ÜRO sanktsioonide all – kaasa arvatud Valgevene – või kuuluvad rahapesu või terrorismi kahtlusega riikide hulka," rõhutas Leemets.

IMF tegi sel nädalal avalikuks 650 miljardi dollari suuruse SDR-ide jagamise programmi, millest Valgevenele eraldatakse 940 miljonit dollari mahus arvestusühikuid.

Otsus tuli hoolimata Valgevene opositsiooni ning lääneriikide vastuseisust. Üleskutse abisummade külmutamiseks tegi ka USA rahandusminister Janet Yellen, kirjutas ajaleht The Moscow Times.

Washington on siiski teatanud, et ei anna finantssanktsioonide all olevatele riikidele vabalt konverteeritavas valuutas abi, mis võib ära hoida SDR-i toetuste jõudmise Valgevenele, kuna SDR on moodustatud peamiste suuremate valuutade ehk USA ja selle liitlaste vääringute baasil, märkis leht. See ei piira siiski Valgevene võimalusi tehinguteks teiste riikidega nagu näiteks Venemaa, mille kaudu ta saab hakata IMF-i toetusi kasutama, selgitasid eksperdid The Moscow Timesile.

IMF-i toetus oleks 12 protsenti Valgevene praegustest reservidest ning opositsiooni hinnangul oleks selline tõsine rahasüst Lukašenko režiimile tugev majanduslik tugi ajal, kui lääneriigid on Minskile kehtestanud sanktsioonid ja püüavad riiki üleilmsetest kapitaliturgudest ära lõigata, märkis leht.

Samas jättis IMF toetusest ilma Afganistani ja Venezuela, kuna nende riikide valitsusi rahvusvaheline üldsus ei tunnusta.