Tallinn piirab septembrist öist alkoholimüüki

Nädala sees ei tohi pealinnas alkoholi müüa öösel kella kahest kuni kella kuueni ja nädalavahetusel kella kolmest kuni seitsmeni.

"Tallinn jõudis selle otsuseni pärast kolme aastast analüüsi, kus olid kaasatud nii elanikud kui ettevõtjad. Ja tegelikult probleem algas vanalinnast, meie ütleme siis pigem kesklinnast, kus tõepoolest elukvaliteet tänu ohjeldamatule pidutsemisele oli ilmselt märgatavalt halvenenud," rääkis Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinna linnavolikogu aseesimehe Kristen Michali sõnul selline piirang ei tööta.

"Mõned üksikud ei täida neid reegleid juba kell 11, kell 10, võib-olla kell üheksa, kus on lärm, kus lendab prügi tänavale, kus joobunud kliendid tuigerdavad ja rikuvad öörahu. Kellaajaga seda probleemi ei lahenda," sõnas Michal.

Üheks peamiseks piirangu põhjuseks on hilistel kellaaegadel avatud klubid ja baarid, mis asuvad vahetult elurajoonide läheduses. Üks selline on näiteks Kalamajas asuv Kolme Lõvi baar.

Öise müügipiirangu otsus võeti vastu eelmisel aastal. Riisalu sõnul soovisid siis mitmed ettevõtted, näiteks Vanalinna Selts koostöös politseiga, et müügikeeld kehtiks üle linna, mitte ainult linna südames. See kehtib ka neile asutustele, kes oma tegevusega ümbruskaudseid ei sega.

Klubi Laev asub sadama külje all, kus läheduses pole ühtegi elumaja. "Alkoholi tarbimine reguleeritud keskkonnas, nagu näiteks seda on meie klubi või mõned teised asukohad, on kindlasti parem, kui see, kui tarbitakse alkoholi kodudes või kuskil korterite pidudel. Sest et siin me saame palju kiiremini reageerida. Meil on vajalikud inimesed olemas, me teeme koostööd politseiga," rääkis klubi omanik Maris Altsoo.

Klubi Hall eestvedaja Elena Natale ei pea müügikeeldu mõistlikuks.

"Selleks, et olla ka atraktiivne välismaale, siis ma arvan, et selline vaba suhtumine öösse, kus täiskasvanud inimene saab ikkagi lõbutseda ja nautida, see on olnud koguaeg minumeelest selline eelis, miks just Tallinnasse tulla ja miks Eestis olla," rääkis Natale.