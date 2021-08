USA jagas Talibaniga evakueerimist vajavate inimeste nimekirja

USA ametnikud esitasid Talibanile nimekirja ameeriklastest ja Afganistani liitlastest, keda oli kavas evakueerida. Valge Maja väitis, et piiratud teabe jagamine Talibaniga päästis elusid. Kriitikud väidavad, et nimekirja jagamine ohustab selles olevaid inimesi.

Pärast Kabuli langemist jagasid USA võimud Talibaniga nimekirja inimestest, keda USA kavatses evakueerida. Nimekirjas olid afgaanid, kes aitasid 20-aastase sõja vältel ameeriklasi. Nimekirjas olid ka USA kodanikud ja elamisloaga inimesed, teatas Politico.

Nimekirja jagamise eesmärk oli kiirendada kümnete tuhandete inimeste evakueerimist Kabuli lennujaamast. Joe Bideni administratsioon lootis lennujaama turvalisuse tagamisel Talibanile.

Pärast Kabuli langemist on evakueeritud 100 000 inimest. Inimesed pidid lennujaama pääsemisel läbima Talibani arvukad kontrollpunktid. Talibanil on verine minevik, kus islamiorganisatsioon tappis USA vägedega koostööd teinud afgaane.

"Põhimõtteliselt panid nad kõik need afgaanid lihtsalt tapmisnimekirja. See on lihtsalt kohutav," ütles anonüümsust palunud USA kaitseametnik.

Biden andis neljapäeval nimekirja kohta ebamääraseid vastuseid. Samuti ütles ta, et USA jagab vahel inimeste nimesid Talibaniga.

"On olnud juhtumeid, kui sõjavägi võttis ühendust Talibani sõjaväelastega ja ütles, et tuleb buss kindlate inimestega. Me ütlesime, et nad laseksid selle bussi läbi," ütles Biden.

"Ma ei saa öelda, et nimekiri on tegelikult olemas. Võib-olla oli," lisas Biden.

Riikliku julgeoleku nõukogu (NSC) pressiesindaja Emily Horne ütles, et piiratud juhtudel jagati Talibaniga teavet, mis hõlbustas evakueerimist.

Koostöö Talibaniga näitab, kui palju USA sõltus pärast Kabuli langemist turvalisuse tagamisel islamiorganisatsioonist. Taliban alustas pärast Kabuli vallutamist aga afgaanide otsimist, kes tegid koostööd lääneriikidega.

Afganistani pealinna Kabuli lennujaama lähistel toimus neljapäeval kaks plahvatust. Surma sai vähemalt 90 afgaani, rünnakus hukkus ka 12 USA merejalaväelast ja üks meedik, vigastatuid on üle 140.

Pärast rünnakuid kritiseeris Bideni administratsiooni demokraadist välissuhete komitee esimees Bob Menendez.

"Me ei saa ameeriklaste turvalisust Talibanile usaldada," teatas Menendez.