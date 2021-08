Trump: minu juhtimisel poleks Kabuli plahvatusi toimunud

Afganistani pealinna Kabuli lennujaama lähistel toimus neljapäeval kaks plahvatust. Surma sai vähemalt 90 afgaani, rünnakus hukkus ka 12 USA merejalaväelast ja üks meedik, vigastatuid on üle 140.

Trump avaldas neljapäeval austust Kabuli rünnakutes hukkunud sõduritele. "Need Ameerika sõdurid ohverdasid end oma riigi eest. Nad surid kangelastena ja meie rahvas austab nende mälestust igavesti," ütles Trump.

Trump avaldas kaastunnet ka langenud teenistujate peredele. "Täna kurvastavad teie kõrval kõik ameeriklased," ütles Trump.

Trump kritiseeris teravalt Bideni administratsiooni, kuna USA võimud tegid inimeste evakueerimisel koostööd Talibaniga.

Pärast Kabuli langemist jagasid USA võimud Talibaniga nimekirja inimestest, keda USA kavatses evakueerida. Nimekirjas olid afgaanid, kes aitasid 20-aastase sõja vältel ameeriklasi. Nimekirjas olid ka USA kodanikud ja elamisloaga inimesed, teatas Politico.

Nimekirja jagamise eesmärk oli kiirendada kümnete tuhandete inimeste evakueerimist Kabuli lennujaamast. Joe Bideni administratsioon lootis lennujaama turvalisuse tagamisel Talibanile.

"Taliban on vaenlane. Ma suhtlesin Talibani juhiga. Ta on karm mees, kes võitles meie vastu aastaid. Ja nüüd kasutame Talibani meie kaitsmiseks? Vaadake, mis juhtus, 100 inimest tapeti, 13 meie sõdurit said surma. Ja see pruugib olla alles algus," ütles Trump.

Trump kaitses ka oma rahulepet Talibaniga.

"Meil oli palju aega. Taliban oli täielikult kontrolli all. Meil olid lennukid, õhuväed, neil polnud midagi. Me kontrollisime kõike ja Taliban kartis edasi liikuda," ütles Trump.

"Ilma minu nõusolekuta poleks nad midagi teinud. Kõik, mida nad teha said, põhines tingimusel, et nad ei saa ameeriklasi tappa," ütles Trump

"Ütlesin, et nad võivad pärast meie lahkumist naasta oma kodusõja juurde ja teha mis tahavad. Kuid nad ei tohi kunagi tappa ameeriklasi ja nad ei tohi kunagi tulla meie kodumaale. Taliban teadis, mis juhtub, kui nad seda kunagi teevad," lisas Trump.

Neljapäeval väitis Biden, et Trumpi administratsiooni kokkulepe ei jätnud talle vägede välja tõmbamisel manööverdamise ruumi.

Trumpi sõnul tunnetas Taliban aga Bideni nõrkust.

"Biden ei teinud midagi ja Taliban tunnetas meie nõrkust. Meie riigi kuvand ja sõdurite kuvand sai rängalt kahjustada. Meil on suurepärased sõdurid, kuid nad vajavad juhtimist ja seda pole," ütles Trump.