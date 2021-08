Taliban: riigis keelatakse muusika ja naistel peab olema meessaatja

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid ütles kolmapäeval, et Afganistanis keelatakse muusika. Naised tohivad edaspidi teha pikemaid reise vaid siis, kui neil on olemas meessaatja.

"Kuigi naistel lubatakse lõpuks tööle naasta ning haiglatesse minna, vajavad nad pikemateks reisideks meessoost saatjat," ütles Mujahid intervjuus ajalehele New York Times.

Mujahid ütles, et muusika riigis keelatakse. "Muusika on islamis keelatud. Loodame, et suudame veenda inimesi mitte selliseid asju tegema, me ei taha neid survestada," ütles Mujahid.

Mujahid väitis, et Taliban proovib olla liberaalsem kui 1990. aastatel.

"Me tahame ehitada tulevikku ja unustada minevikus toimunu," ütles Mujahid.

Mujahid väitis samuti, et kõik saavad riigist lahkuda, kellel on olemas korralikud reisidokumendid. Samas väljendas ta pettumust USA evakueerimise pärast.

"Nad ei tohiks meie riigist inimesi välja viia. Meil on vaja arste ja professoreid. Ameerikas saavad neist nõudepesijad, see on ebainimlik," ütles Mujahid.

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch naiste õiguste asedirektor Heather Barr ei usu, et Taliban muutub liberaalsemaks.

"Nad üritavad välja näha normaalsed ja seaduslikud. See kestab seni, kuni rahvusvaheline tähelepanu on veel alles. Pärast seda näeme uuesti, millised nad tegelikult on," ütles Barr.