Helme: EKRE pole veel otsustanud, kas presidendivalimistel sedelid välja võtta

"Meie fraktsiooni koosolek algab poolteist tundi enne istungit ja eks fraktsioon otsustab, missuguse taktika me valime. Selge on see, et Alar Karis meie fraktsiooni toetust ei saa, sest esiteks meil on oma kandidaat. Tõsi küll, me ei saa teda riigikogus üles panna, aga jääme oma kandidaadi selja taha nii või teisiti," rääkis Helme ERR-ile.

EKRE ei saa riigikogus oma kandidaati Henn Põlluaasa üles seada, kuna selleks on vaja 21 saadiku toetust, EKRE fraktsiooni kuulub 19 liiget. Küll saaks erakond seada oma kandidaadi üles valimiskogus.

"Meie kandidaati on toetanud arvukalt kultuuritegelasi, täna tuli ka erus või reservis kaitseväelaste toetuskiri poolsada inimest. Ka arvamusküsitlused näitavad, et Henn Põlluaas on arvestatav kandidaat, tema seljatagant me laiali vajuma küll ei hakka," rääkis ta.

Helme sõnul ei plaani erakond presidendivalimisteks kokku kutsutud erakorralisele istungile minemata jätta. "Kohale läheme kindlasti. Seal on mitu võimalust, kas viskame kasti tühjad sedelid või me ei võta üldse sedeleid välja, variante on mitu," sõnas ta.

EKRE hinnangul ei lähe seni väljakäidud teiste kandidaatide vaated kokku Eesti põhiseadusega.

"Kõik kandidaadid, keda peavoolumeedia – ka ERR – promob, on laitmatult liberaaldemokraatliku globalistliku agendaga, mis ei ole meie hinnangul absoluutselt kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb väga selgelt, milleks Eesti Vabariik on loodud. Kui siin Alar Karis räägib sellest, kuidas Afganistanist tuleb põgenikke võtta, kooseluseadust ei tühistata ja nii edasi, kõik need liberaalsed jutupunktid, mida on järjest esindanud nii Ilves kui ka Kaljulaid, need on asjad, mis ei ole meile absoluutselt vastuvõetavad ja ei ole ka arvestatavale osale Eesti rahvast vastuvõetavad," rääkis Helme.

Helme sõnul on Põlluaas Karisest parem kandidaat nii oma riigikaitse, välispoliitika kogemusega kui poliitika kogemusega. "Alar Karis on hädakandidaat, täiesti selgelt välja käidud selleks, et Keskerakond oma nägu päästa saaks," sõnas Helme.

"Eks Eesti riik sellest kokku ei kuku kui ka sellise inimese üle elas nagu Kersti Kaljulaid, ju elab järgmised viis aastat ka mõne teise presidendiga üle," sõnas Helme. "Pikkamööda see on nagu rooste, mis raua läbi sööb. Pikkamööda niisugused presidendid ja poliitiline agenda lammutavad seda riiki."