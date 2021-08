Macron: Prantsusmaa ja Suurbritannia tahavad Kabuli turvatsooni loomist

"See on väga oluline. See looks ÜRO-le raamistiku hädaolukorras käitumiseks," ütles Macron ajalehes Journal du Dimanche.

Säärane turvatsoon annaks rahvusvahelisele kogukonnale mehhanismi Talibani survestamiseks, ütles Prantsuse riigipea.

ÜRO Julgeolekunõukogu (ÜRO JN) viis alalist liiget Prantsusmaa, Suurbritannia, USA, Venemaa ja Hiina kohtuvad esmaspäeval, et arutada olukorda Afganistanis.

Pariis ja London kavatsevad esitada resolutsioonikava, mille eesmärgiks oleks määratleda Kabulis turvatsoon, mis on ÜRO kontrolli all ja võimaldaks jätkata humanitaarabioperatsioone, ütles Macron.

Prantsuse riigipea kommentaarid tulevad ajal, mil välisriikide kodanike ja riskigrupis afgaanide väljalennutamine on raugemas. Prantsusmaa peatas oma evakuatsioonioperatsioonid reedel ning ÜK laupäeval.

USA sõdurid korraldavad evakuatsiooni Kabuli lennujaama kaudu 31. augusti tähtajani.

Macron teatas laupäeval, et on alustatud kõnelusi Talibaniga ohus afgaanide kaitsmise ja ümberasustamise kohta ka pärast 31. augustit.

Prantsuse president lisas, et Talibaniga heades suhetes oleva Katari abiga on võimalus, et evakuatsioonilendudega jätkatakse.

Taliban haaras pärast 20 aastat kestnud sõda Afganistani üle kontrolli augustis, mil USA ja liitlasväed on viimas lõpule oma sõdurite väljaviimist.

USA hoiatas konkreetse ohu eest Kabuli lennujaama lähistel

Ühendriigid hoiatasid laupäeval "konkreetse, usutava ohu" eest Kabuli lennujaama lähistel ja ärgitasid oma kodanikke piirkonnast lahkuma paar päeva pärast ohvriterohket pommirünnakut.

"Konkreetse, usutava ohu tõttu peaksid kõik USA kodanikud Kabuli lennujaama lähistel lennujaama piirkonnast koheselt lahkuma," teatas USA saatkond Kabulis teadaandes.

Saatkonna teatel puudutab oht lõunaväravat, uue siseministeeriumi väravat ja väravat Panjshiri bensiinijaama lähistel lennujaama loodeküljel.

Varem laupäeval teatas USA president Joe Biden, et tema komandöride sõnul võib uus rünnak tulla järgmise 24-36 tunni jooksul.

Neljapäeval hukkus lennujaama lähistel pommiplahvatuses üle 150 inimese. Rünnaku võttis omaks äärmusrühmitus Islamiriik Khorasanis.