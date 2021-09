Kinnisvaraturg jätkab kiiret kasvu

Korterituru kiire kasvu taga on eelkõige kriisi järel väga kiiresti taastunud nõudlus.

"Palju on ebakindlust olnud ja paljude ostjate poolt otsitakse turvalist rahapaigutust," rääkis LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing "Aktuaalsele kaamerale".

"See kasv on tulnud paljuski sellest, et osad inimesed jätsid keset kriisi oma ostu tegemata ja teevad neid nüüd. Ja kui on kliente väga palju peale tulnud korraga, siis nõudlus ületab pakkumist," sõnas Liven AS juhatuse esimees Andero Laur.

Koos nõudluse kasvuga tõusevad ka hinnad. Nii on korteri ruutmeetri mediaanhind kerkinud aastaga kaheksa protsenti ja oli esimesel poolaastal 1606 eurot.

Tallinnas oli ruutmeetri mediaanhind 2145 eurot ja tõus 4,5 protsenti. Korteritehingute mediaanhind üle Eesti oli 76 000 eurot ning see kerkis aastaga kuus protsenti.

"Umbes samas järgus, mis müügihinnad. Kui vaadata uute korterite pakkumishindu, siis need on kasvanud circa 15 protsenti viimase pooleteise aastaga," sõnas Laur.

LVM Kinnisvara juhatuse liikme sõnul on ehitus ka kallinenud, kuid see ei kergita automaatselt müügihindasid. "Need on selgelt seotud nõudlusega ja ehk inimeste kodusolemine on sundinud mõtlema, kuidas oma elujärge parandada. Millised on koduga seotud kulud, mida mõistlik pidada. Peamiselt on ostjate puhul suunatud pilk uuele varale," rääkis Saksing.

Seejuures on viimasel poolaastal kallinenud järelturu korterid isegi kiireminini kui uued, sest sissekolimiseks valmis korteri saabki ainult järelturult.

"Järelturg liigub koos uute hindadega. Uue alternatiiv on olemasolev. Täna turul on palju uut pakkumist, mida reaalselt kasutada ei saa. Projekte müüakse ette, broneeritakse ja see hetk, kui maja valmis saab, on korterid reeglina omanikud leidnud," ütles Saksing.

Lauri sõnul on Livenil praegu ehitusjärgus 126 korterit, majad saavad valmis järgmise aasta kevadel ja üksnes seitse korterit on veel müüa. "Lähitulevikus on veel kaks maja tulemas, kokku 76 korteriga ja huviliste nimekiri on ligi 2000 inimest," kirjeldas ta.