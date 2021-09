Valitsus on valmis arutama Levadiale rahaeraldust

Valitsus on valmis arutama, kuidas reageerida jalgpalliklubi Levadia ettepanekule, et riik võiks toetada klubi administratiivhoone rajamist 800 000 euroga.

Nii justiitsminister Maris Lauri kui ka riigihalduse minister Jaak Aab rääkisid ERR-ile, et tahe olukord Levadia jalgpallihalliga lahendada on olemas, kuid täpsemates detailides tuleb veel aru pidada.

Jalgpalliklubi Levadia on valmis loobuma plaanist rajada Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali lähedusse jalgpallihall, kui saaks selle rajamiseks sobiva kinnistu Piritale või Lasnamäele ning riik toetaks klubi administratiivhoone rajamist Maarjamäe jalgpallikeskuse territooriumile 800 000 euroga.

Lauri ütles, et esmalt peab ettepanek jõudma valitsuse päevakorda ning seejärel arutatakse, kui põhjendatud on just sellise rahasumma küsimine.

"Valitsuse huvi on, et halli sellele kohale ei tule," sõnas Lauri, kuid kinnitas, et mõistab ka, et vaja on kohta, kus jalgpalli sisetingimustes mängida.

Ka Jaak Aab kinnitas, et valitsuses on tahe olukord lahendada olemas. Ta lisas, et septembris arutatakse riigieelarvet ning siis võiks ka selguda, kas valitsus on valmis raha eraldama.