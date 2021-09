Võimas USA ja Suurbritannia laevastik kogunes Hiina lähedale

Hiina territooriumi lähedale kogunesid kolm USA ja Suurbritannia lennukikandjat. Kõik kolm lennukikandjat on varustatud moodsate F-35 hävitajatega.

Hiina merevägi harjutab regulaarselt sissetungi Taiwani saarele. Kolm liitlaste lennukikandjat hoiatavad, et Taiwani ründamisel võivad olla karmid tagajärjed, teatas Forbes.

Lennukikandjad tegutsevad Jaapani Okinawa saare lähedal. Seal on Suurbritannia lennukikandja HMS Queen Elizabeth ning ameeriklaste lennukikandjad USS America ja USS Carl Vinson.

"See kokkusaamine näitab, kui kiirelt ja sujuvalt suudavad USA ja Suurbritannia õhujõud koonduda ning korraldada keerukaid ühisõppusi," ütles USS America ohvitser Ken Ward.

Kokku on kolmel lennukikandjal ja nende saatelaevadel rohkem tulejõudu kui enamiku riikide laevastikel. Hiina mereväel on kaks lennukikandjat. Mõlemad on väiksemad kui USA lennukikandjad.

Hiina esimene lennukikandja, kolme kümnendi vanune Liaoning on ehitatud Nõukogude Liidus ning see osteti Ukrainalt 1998. aastal.

Teine, kodumaal valmistatud tüüp 001A põhineb Liaoningi konstruktsioonil ning see alustas merekatsetusi kolm aastat tagasi.

F-35 hävitajad sümboliseerivad liitlaste tulejõu võimsust. "Miski ei tule isegi lähedale. Tegemist on parimate lennukitega, mis suudavad tagada, et USA saab tegutseda kõikjal maailmas. Vastavalt rahvusvahelistele normidele ja seadustele," ütles USS America ohvitser Richard LeBron.