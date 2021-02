USA viis lennukikandja Pärsia lahe piirkonnast ära

Ppresident Joe Bideni administratsioon viis Ühendriikide lennukikandja Pärsia lahe piirkonnast ära, see on märk võimalikust pingete leevendamisest Iraaniga.

Pentagoni kõneisik John Kirby ütles teisipäeval, et lennukikandja Nimitz ja teda saatev lahingugrupp suundus USA keskväejuhatuse vastutusalalt Lähis-Idas India ja Vaikse ookeani regiooni väejuhatuse vastutusalale.

Ta ei kinnitanud teateid, et Nimitz on tagasiteel Ühendriikidesse pärast umbes üheksa kuud väldanud missiooni.

Kirby andis mõista, et pärast seda, kui president Donald Trumpi valitsus suurendas hoogsalt Ühendriikide sõjalist kohalolekut Pärsia lahe piirkonnas, ei pidanud Bideni administratsioon lennukikandja hoidmist regioonis vajalikuks.

Kirby ei soostunud rääkima Pentagoni praegusest hinnangust Iraani sõjalisele ohule USA baasidele või Washingtoni liitlastele Pärsia lahe regioonis.

"Me ei langeta selliseid otsuseid kergekäeliselt," ütles ta lennukikandja äratoomise kohta.

Kaitseminister Lloyd Austin "on arvamusel, et meil on jõuline kohalolek Lähis-Idas reageerimaks igale ohule", lisas Kirby.

Kirby ei soostunud ka ütlema, kas Nimitz vahetatakse regioonis lähitulevikus välja, kuid märkis, et USA mereväel on piiratud arv lennukikandjaid.