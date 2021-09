Taiwan: Hiina luure suudab jälgida saareriigi sõjaväe liikumist

Taiwani kaitseministeerium teatas, et Hiina relvajõud suudavad jälgida saareriigi sõjaväe liikumist. Ministeerium hoiatas kasvava Hiina-ohu eest.

Taiwani kaitseministeerium esitas parlamendile oma iga-aastase aruande Hiina sõjaväe kohta.

"Hiina võib Taiwani pihta suunata elektroonilisi rünnakuid. Hiina võib oma elektroonilise tegevusega häirida meie õhutõrje suutlikkust, mereväge ja vasturünnakute suutlikkust. See kujutab meile suurt ohtu," teatas aruanne.

Ministeerium hoiatas ka, et Hiina luure suutlikkus on tunduvalt kasvanud. Peking suudab jälgida sõjaväe liikumisi Taiwani ümbruses.

"Aruandes märgiti, et Hiina transport on endiselt laiaulatusliku sissetungi jaoks kehv. Raketirünnakutega on Hiina siiski võimeline tabama Taiwani sõjaväe juhtimiskeskusi," teatas aruanne.

Taiwani president Tsai Ing-wen seadis juba mitu aastat tagasi saareriigi kaitse tugevdamise oma administratsioonile esmatähtsaks.

Taiwan arendab aktiivselt kodumaist kaitsetööstust ja ostab üha rohkem sõjalist varustust USA-st. USA on ka Taiwani suurim rahvusvaheline toetaja.

Eelmine USA president Donald Trump soojendas suhteid Taipeiga, tülitsedes Hiinaga sellistel teemadel nagu kaubandus ja riiklik julgeolek.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.