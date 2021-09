Otse: arutelud Lennart Meri konverentsilt "Täna naabri, homme sinu mure"

Enamik arutelusid on inglise keeles ilma sünkroontõlketa.

14. korda toimuv konverents kannab sel aastal pealkirja "Täna naabri, homme sinu mure" ning tuleneb Rooma poeedi Horatiuse ütlusest: "Sest sinu asi on hädaohus, kui naabri maja põleb."

Otseülekannete ajakava

Reede

Kell 15

Hirm ja vihkamine Venemaal. Timor et Odium.

Lennart Meri konverentsi eelüritus koostöös Avatud Eesti Fondiga (vene keeles)

Kõnelejad: The Insider peatoimetaja Roman Dobrohotov; Bellingcati uuriv ajakirjanik Christo Grozev; Agentura.ru toimetaja Andrei Soldatov

Moderaator: Artemi Troitski, ajakirjanik

Ka 30 aastat pärast Nõukogude Liidu lagunemist on demokraatia ja sõltumatu meedia Venemaal jätkuvalt löögi all. Post-totalitaarne režiim on meie silme all muutunud valevalimiste ja autoritarismi erinevate vormide kasvulavaks ning taaselustatud on mitmed nõukogulikud praktikad. Neid arenguid on saatnud jõulised propagandakampaaniad, mille läbivaks teemaks on lääne vaenulikkus Venemaa suhtes. Režiimi autoritaarne iseloom avaldub ka Venemaa välispoliitikas.

Sõltumatud ja uurivad ajakirjanikud ning vene kodanikuühiskonna riismed saavad mängida piiratud rolli Kremli tõeliste eesmärkide nähtavaks tegemisel. Kuid kes ja kuidas peaks vastu astuma Venemaa agressiivsele poliitilisele kursile?

Kell 17

Avamine. Täna naabri, homme sinu mure. Nam Tua res Agitur, Paries cum Proximus Ardet, (Horatius).

Kõnelejad: peaminister Kaja Kallas; USA Johns Hopkinsi ülikooli professor ja filosoof Yascha Mounk; Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas; kirjanik ja endine India asevälisminister Vikas Swarup

Moderaator: Frank Gardner, BBC

Konverentsi ja avapaneeli pealkirja inspireeris Rooma poeedi Horatiuse ütlus "Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet" ehk "Sest sinu asi on hädaohus, kui naabri maja põleb." Soov isoleeruda tillukesse kapslisse – olgu see rahvus, maa, religioon või ideoloogia – ja püüda ignoreerida väljast lähenevat tulekahju on praegu laiemalt levinud kui optimistlikumatel, Berliini müüri langemise aegadel. Kas globaalseid probleeme saab vältida koju sulgudes? Mis on COVID-19 õppetunnid riikidele ja laiemale rahvusvahelisele kogukonnale, kui peame tegelema globaalprobleemidega, nagu kliimamuutus, pandeemia ja vaesus?

Laupäev

Kell 10

Seal, kus on ühtsus, seal on ka võit. Ubi Concordia, Ibi Victoria (Pubilius Syrus).

Kõnelejad: mõttekoja Atlantic Council vanemteadur Kaush Arha; Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clement Beaune; Ukraina riikliku mäluinstituudi direktor Anton Drobovõtš; Avatud Ühiskonna Fondide Euroopa ja Euraasia tegevdirektor Daniela Schwarzer

Moderaator: Hans Kundnani, Chatham House

Viimastel aastatel on usulised, etnilised, ajaloolised ja vähemuste identiteedid muudetud relvadeks, mille abil eelistatakse individuaalseid vabadusi kollektiivsetele, ning mis fragmenteerivad ühiskondi väikesteks suletud vaenulikeks gruppideks. On see möödapääsmatu areng? Millistele väärtustele saab vaba maailm ehitada oma tuleviku, ja kust peaksid nad tulema: rahvusriigist, kristlikust kultuurist, Prantsuse revolutsioonist, iseseisvusdeklaratsioonist, rahvusvahelisest õigusest, või kusagilt mujalt?

Kell 12

NATO. Üks kõigi, kõik ühe eest. Unus pro Omnibus, Omnes pro Uno.

Kõnelejad: Poola kaitseväe juht kindral Rajmund Andrzejczak; NATO abipeasekretär Baiba Braže; Prantsusmaa välisministeeriumi poliitika ja julgeolekuala direktor Philippe Errera; WTOP raadio julgeolekuteemade korrespondent JJ Green

Moderaator: Jana Puglierin, Euroopa Välissuhete Nõukogu

NATO peab uut strateegilist kontseptsiooni ette valmistades tegema raskeid valikuid. Brüsseli tippkohtumisel väljendasid NATO riigipead selgelt, et nad vastavad ka edaspidi sõjaliselt, kui Venemaa ähvardab Euro-Atlandi julgeolekut, ent nad olid vähem selgesõnalised teemal, kuidas reageerida Hiina või NATO lõunanaabrite suunalt tulevale ebastabiilsusele. Kas NATO leiab tasakaalu ja kuidas jagada vastutust Euroopa Liiduga? Millist liitu vajame tuleval kümnendil?

Kell 16.15

Venemaa, Quo Vadis?

Kõnelejad: Saksamaa rahvusvaheliste suhete instituudi vanemteadur Sabine Fischer; Venemaa Levada keskuse sotsiaalkultuuriliste uuringute osakonna juhataja Aleksei Levinson; Venemaa kõrgema majanduskooli Euroopa ja rahvusvaheliste suhete uuringute keskuse asedirektor Dmitri Suslov; Venemaa teaduste akadeemia Primakovi-nimelise maailmamajanduse ja rahvusvaheliste suhete instituudi strateegiauuringute osakonna juht Sergei Utkin

Moderaator: Olga Oliker, Rahvusvaheline Kriisigrupp

Venemaal jagatakse 19. septembril valimistel 450 kohta riigiduumas. Kas Vene valijaskonna meeleoludest võib aimata valimiste tulemusi? Mida tähistab Navalnõi venelaste jaoks – kas kartmatut liidrit või kartmatut narri, ja kui oluline poliitiline tegija ta on? Kas noorem põlvkond võtab aktiivsema rolli? Milline on ühiskonna usaldamatuse tase, ja kas COVID on seda mõjutanud?

Kell 17.45

Lennart Meri kõne

Kell 19

Hiina: elada, see tähendab vallutada. Vincere Est Vivere.

Kõnelejad: Heritage'i sihtasutuse vanemteadur Dean Cheng; Euroopa Välissuhete Nõukogu vanemteadur Ulrike Franke; rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi vanemnõunik Francois Heisbourg; uurimissihtasutuse Observer president Samir Saran

Moderaator: Tara Varma, Euroopa Välissuhete Nõukogu

Neljas tehnoloogiarevolutsioon on alanud, miski ei jää muutumatuks. Kas lahingud Hiinaga 5G ja AI teemadel on vaid tehnoloogilised, või on neis peidus valikud võistlevate ideoloogiate vahel muutuvas maailmakorras? Kas me saame eristada ohtlikke ning vähem ohtlikke tehnoloogiaid ja otsustada selle põhjal, kas teha Hiinaga koostööd? Mida arvavad Hiina naabrid ja kuidas defineerib julgeolekut Hiina ise?

Pühapäev

Kell 9.55

Sütitav kahekõne: Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretär Stefano Sannino ja The New York Timesi Euroopa diplomaatiakorrespondent Steven Erlanger

Kell 10.30

Äsja tõusnu, kui eredalt sa kiirgad? Orta Recens, Quam Pura Nites?

Kõnelejad: The Hilli toimetaja Steve Clemons; Le Monde'i toimetuse juht Sylvie Kauffmann, USA Saksamaa Marshalli Fondi külalisteadur Ulrich Speck; Haagi strateegiliste uuringute keskuse looja Rob de Wijk

Moderaator: James Kirchick, Brookingsi instituut

President Joe Bideni töö algust Valges Majas on ebaloogiliselt nähtud nii uue algusena kui ka vanade heade aegade juurde tagasi pöördumisena. Bideni tulek tõi Euroopas kaasa hiigelsuure kergendusohke, ent reaalsus jõudis kiirelt kohale. USA ühepoolne otsus väed Afganistanist välja tõmmata on taaselustanud eurooplaste hirmud, kui olulised me Ühendriikide jaoks üldse oleme. Mida tähendab Bideni "välispoliitika keskklassile" Euroopa jaoks? Mida tähendab Euroopa autonoomia USA jaoks? Kas me suudame luua uue transatlantilise tasakaalu ja seda hoida?

Kell 12.30

Ma ei ole juhitav, ma juhin. Non Ducor, Duco.

Kõnelejad: Swedbanki president ja tegevjuht Jens Henriksson; Deloitte'i teadusnõunik ja Arctic Brains AB tegevjuht Sabina Jeschke; Eesti president Kersti Kaljulaid; Läti president Egils Levits

Moderaator: Linas Linkevičius, suursaadik

Piirkondliku ühtekuuluvuse edendamine infrastruktuuri ja ühenduvusprojektide rahastamise kaudu on saanud uueks viisiks maailmale näidata, et "mind ei juhita, ma juhin". Nii füüsilise kui ka digitaalse ühenduvuse puhul on usaldus võtmetähtsusega. Kuid nii "Vöö ja tee" algatus kui ka kolme mere algatus on poliitilised projektid, mille eesmärk on laiendada piirkondlikku majanduslikku mõju. Millised on nende algatuste mõjud maailmamajandusele? Kuidas saab avaliku ja erasektori partnerlus luua ühenduvuse kaudu stabiilsust?