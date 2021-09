Ladõnskaja-Kubits ei kandideeri KOV-valimistel

"Lähenevatel KOV-valimistel ma ei kandideeri. See otsus sai minu poolt tehtud juba käesoleva aasta alguses ja erakonna juhtkond oli sellega kursis," ütles Ladõnskaja-Kubits ERR-ile.

"Möödunud aastad näitasid, et ühendada tööd riigikogus ja Tallinna linna tasandil on väga keeruline, kui mõistame töö all sisulist ja hingega panustamist. Seepärast ei soovi anda valijatele muid signaale. Riigikogu kultuurikomisjonis on palju teemasid, kus tunnen, et saan olla kasulik ja soovin jätkuvalt pühenduda just neile," põhjendas Ladõnskaja-Kubits oma otsust.

Seda, kas ta järgmistel riigikogu valimistel kandideerib, ei osanud Ladõnsjaka-Kubits veel öelda. "Riigikogu valimised on veel liiga kaugel, et sel teemal midagi öelda. Teha on ja oleks palju, aga me ei ela vaakumis. Vaatame, milliseks kujunevad lähiaastad poliitikas," sõnas Ladõnskaja-Kubits.

Isamaa avaldas reedel oma Tallinna piirkondade esinumbrid. Tavapäraselt Lasnamäe esinumbrina kandideerinud Ladõnskaja-Kubitsa asemel kandideerib sel korral Tarmo Kruusimäe.