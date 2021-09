Eksperdid: Venemaa ja Hiina koostöö on Euroopa jaoks probleem

Samal ajal kui Tallinnas Lennart Meri konverentsil maailmapoliitika üle arutati, peeti Vladivostokis ida majanduskonverentsi, kus taas rõhutati Hiina ja Venemaa ühishuve ning teineteise leidmist. Oli juttu sellest, kuidas Venemaa kaubad Hiinas hästi vastu võetakse ning kuidas Hiina tarbekaubad uue internetiplatvormi kaudu Venemaal palju ostjaid leiavad.

Hiina sõjaväeosi võib viimasel ajal sageli kohata Venemaa õppustel ning Vene väed osalevad omakorda manöövritel Hiinas. Eriti hästi hakkab silma aga Hiina ja Venemaa poliitiline koostöö.

"Kui uskuda Hiina propagandaväljaannet Global Times, kes ähvardas Leedut, et ühendab käed või ühendab jõud Valgevene ja Venemaaga Leedu karistamiseks Taiwani-suunalise tegevuse teemadel, siis on põhjust muretsemiseks," ütles Eesti välispoliitika instituudi teadur Frank Jüris.

Venemaa, Euroopa ja Aasia uuringute keskuse direktor Theresa Fallon nimetas Hiina ja Venemaa koostööd Euroopa hirmsaimaks luupainajaks. "Paljud Euroopa riigid ei taha isegi mõelda Venemaa ja Hiina ühistegevusest. Prantsusmaa, näiteks, tahaks Venemaa Hiinast täiesti eemale saada," lausus ta

Ehkki nii Hiina kui ka Venemaa vastanduvad väga selgelt läänelikele väärtustele, on nende omavaheline lähenemine ekspertide hinnangul pragmaatilist, mitte ideoloogilist laadi.

"Mõlemad näevad suhet teineteisega pigem instrumentaalses võtmes ja võimalusena enda seisukohti võimendada, tugevdada ja ka näiteks militaarkoostöö näol võimekust tõsta;" lausus Jüris.

Jürise sõnul ei ole Hiina huvitatud liiga tihedaist liitlassuhteist Venemaaga, sest see võiks hirmutada koostööst eemale teisi riike. Samuti ei taha ei Hiina ega Venemaa sõjalise konflikti korral oma koostööpartnerile appi minna.

Theresa Fallon lisas, et Hiina ja Venemaa konkureerivad mõju pärast Ida-Euroopas. Peale selle, et Euroopa Liit võiks Hiina ja Venemaa tegevusele vastu seistes ühtsem ja liikmesriike toetavam olla, peavad eksperdid oluliseks ka, et ennast Hiina sõjakast retoorikast ära ehmatada ei lastaks.

"Hiinal ei ole enam nii täis taskuid kui vanasti, seega pole ta enam võimeline nii hästi koostööd arendama ja juhtima kui varem," ütles Fallon.

Teisalt ei tasu aga ka oodata Hiina ja Venemaa suhete järsku jahenemist.