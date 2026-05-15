Alar Karis: Putinile ei tohi anda ühtegi päästerõngast ega lootuskiirt

Me ei tohi teha järeleandmisi asjades nagu Venemaa osalemine filmifestivalidel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel. Putinile ei tohi anda ühtegi päästerõngast ega lootuskiirt, et agressioon võib end lõpuks ära tasuda, ütles president Alar Karis Lennart Meri konverentsi õhtusöögil peetud sõnavõtus.

"Õnn soosib julgeid." Just see on 2026. aasta Lennart Meri konverentsi pealkiri. Nagu nii paljud teisedki kuulsad tsitaadid, pärineb ka see sõjaolukorras peetud kõnest. See oli innustav sõjahüüd, andmaks julgust ohule vastu astuda.

Suurem osa Euroopa riikidest ei ole sõjas, vähemalt mitte traditsioonilises mõttes. Sellele vaatamata peame silmitsi seisma eksistentsiaalsete ohtude ja tõsiste riskidega.

Meile südamelähedased vaba maailma väärtused ja reeglitel põhinev rahvusvaheline kord on mitmest suunast rünnaku all. Jääb mulje, et autokraatlikud riigid oskavad mõõgaga paremini ümber käia kui demokraatlikud riigid kilpi tõsta.

Oleme juba mõnda aega teadnud, et meie aja suurimaks väljakutseks on rünnak rahvusvahelise korra aluspõhimõtetele. Me arutame seda julgeolekukonverentsidel ja rõhutame seda oma välispoliitilistes kõnedes.

Aga kui meie väärtused on ohus, siis miks on meie seas endiselt neid, kes ootavad, et teised nende eest välja astuksid? Miks ei võiks Euroopa ise olla rahvusvahelise korra ja vaba maailma väärtuste kaitsja?

Mis takistab Euroopat olemast julge ja otsusekindel?

Mõned loodavad, et praegused katsumused kaovad iseenesest, et elu naaseb endisesse rütmi. Teised pelgavad, et raskete otsuste tegemine võib neile järgmiste valimiste ajal komistuskiviks saada. Mõlemad seisukohad on omamoodi mõistetavad. Mugavus, stabiilsus ja jõukus on osa sellest, mis teeb Euroopast Euroopa.

Kuid meie heaolu, mugavused, kõik, mis on meile tuttav ja turvaline – isegi meie identiteet – toetub lõppkokkuvõttes vabadustele ja neid kaitsvale õigusriigile.

Euroopa rajaneb veendumusel, et õigus seisab jõust kõrgemal, inimestele tuleb tagada väärikus ja igal riigil, olgu see suur või väike, on rahvusvahelise õiguse kohaselt võrdsed õigused. Euroopa eesmärk pole kunagi olnud pelgalt mugavus ja heaolu.

Julgus tähendab valmidust oma mugavustsoonist välja astuda. Kui see oleks kerge või riskivaba, siis ei oleks see enam julge tegu. Julge valik Euroopa jaoks on seega liikuda samm edasi, haarata ohjad Euroopas ja kogu maailmas. Julge valik on ehitada üles sõjaliselt võimekas ja vastupidav Euroopa.

Heidutus põhineb tõsiseltvõetaval jõul. Tõsiseltvõetavus sõltub sõjalistest võimetest. Ja sõjaline võimekus saab alguse julgetest ja sihipärastest investeeringutest.

Viis protsenti pole üksnes number. See on miinimumnõue, et Euroopa suudaks end kaitsta. Kõik need sajad miljardid eurod tuleb investeerida õhukaitsesse, pikamaa relvastusse, laskemoona, luuresse, droonidesse ning kõikide meie kaitse puudujääkide kõrvaldamisse.

Julgus poliitilises plaanis tähendab Euroopa valmidust seista vastu kõigile, kes ründavad meie väärtusi. Teha seda järjekindlalt, kõikjal ja igal ajal.

Euroopa astub Venemaale vastu, aidates Ukrainal saavutada edu lahinguväljal, karistades Venemaa sõjamasinat sanktsioonidega ning tõkestades ühiselt Venemaa hübriidrünnakuid, sabotaažikampaaniaid ja varilaevastiku tegevust.

Kuid me peame seda tegema kindlalt igas olukorras. See tähendab, et me ei tohi teha järeleandmisi asjades nagu Venemaa osalemine filmifestivalidel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel. Vladimir Putinile ei tohi anda ühtegi päästerõngast ega lootuskiirt, et agressioon võib end lõpuks ära tasuda.

Majanduslikus kontekstis tähendab julgus Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimekuse laiendamist, Euroopa tehnoloogilise ülekaalu tugevdamist ja tarneahelate kindlustamist.

Euroopa liigub juba selles suunas. Me näeme uusi kaitsetööstuse ettevõtteid, kes tulevad välja uuenduslike ideedega. Euroopa tööstusharud loovad ühistootmisvõimsusi ja meie valitsused korraldavad üha enam ühishankeid, aga me peame suutma veelgi paremini kohaneda.

Esmajärjekorras on vaja arendada kaitsevaldkonna ettevõtteid tihedas koostöös Ukraina kaitsesektoriga, mis on kõige kiiremini kasvav ja innovaatilisem kogu maailmas.

Euroopa kõige julgem ja otsustavam samm oleks ehk oma liikmeskonna laiendamine, aidates Ukrainal, Moldoval, Montenegrol, Albaanial ja teistel kandidaatriikidel saada Euroopa Liidu täieõiguslikeks liikmeteks. Läbirääkimisi ei tohiks rohkem edasi lükata.

Uute liikmesriigid tugevdaks Euroopa julgeolekut, kerksust, tööstusvõimsust ja pikaajalist konkurentsivõimet. Ukraina sugune liitlane muudaks ka NATO tugevamaks. Ukraina relvajõud on üks Euroopa suurimaid ja kogenumaid. NATO juba õpib Ukraina kogemusest, et tulla toime moodsa sõjapidamisega nii tehnoloogilisel, operatiivsel kui ka taktilisel tasandil.

Ukraina rahvas on tõestanud, et nad on erakordselt sitked, julged ning valmis kaitsma Euroopa aluspõhimõtteid. Sedavõrd tugeva, sõjas karastunud ja uuendusmeelse riigi liikmesusest võidaksid mõlemad liidud.

Ning mis oleks selgem näide Euroopa tugevusest ja otsustavusest, kui edendada Ukraina liitumist EL-i ja NATO-ga juba nüüd, hoolimata Venemaa ähvardustest ja jätkuvast agressioonist?

Olgu ka rõhutatud, et julgus ei tähenda transatlantiliste suhete nõrgendamist. Pigem vastupidi. Eurooplased ja ameeriklased usuvad ju lõppkokkuvõttes samadesse põhiväärtustesse. Meie väärtustel on sügavad juured ja need on meid läbi ajaloo ikka ja jälle liitlastena kokku toonud.

Nii nagu sõdalane vajab sirgelt seismiseks kaht tugevat jalga, vajab NATO nii tugevat Euroopat kui ka tugevat Ameerikat, et eesootavatest katsumustest võitjana väljuda.

Euroopal on julgus olemas. Laskem sellel esile tõusta. Tehkem Euroopast liider nii oma maailmajaos kui ka rahvusvahelisel areenil. Et õnn meid tõepoolest soosiks.