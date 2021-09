Pangaanalüütikud: enamus teise samba rahast läheb tarbimisse

Analüütikute sõnul näitasid küsitlustulemused juba enne teise samba pensioniraha väljamaksmist, et pool kätte saadavatest summadest suundub kohe tarbimisse.

LHV majandusanalüütik Kristo Aabi sõnul on üsna tõenäoline, et ees ootab tarbimisbuum.

"Lühiajaliselt see kindlasti elavdab majandust, see on võib-olla natuke lohutuseks peale neid kahte rasket koroona-aastat kõikidele kaupmeestele. Aga samas me teame, et majanduses hakkab tekkima juba pakkumisega raskusi," lausus Aab.

Kui eelnevalt on küsitlused näidanud, et autode, uute kodumasinate, reiside või muude kiirete ostude peale kulutatakse umbes pool inimeste kätte jõudvast miljardist, siis pikemas plaanis elavdab tarbimist enamus väljamakstavast rahast, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor. See omakorda tõstab ka majanduskasvu ootust. Nestor ennustab, et aastane kasv ületab seitset protsenti.

"Esimene kvartal oli üle neljaprotsendine kasv ja teises kvartalis pluss 13 – peaks hakkama väga halvasti minema, et kuidagi kehvema tulemuseni jõuda. Kui vaadata seda pensioniraha, mis läbi tarbimise majandusse jõuab, siis teine poolaasta saab olema hästi tugev," ütles Nestor.

"Me räägime poolest miljardist (eurost), mis SKP kontekstis oleks paar protsenti lisakasvu. Minu enda hinnang on, et see panus tegelikult saab olema suurem, aga loomulikult ei näe me seda kõike ühe kvartali jooksul," lausus LHV majandusanalüütik Kristo Aab.

Suureneval tarbimisel on analüütikute sõnul ilmselt ka mittesoovitavaid tagajärgi.

"Oht on see, et kui teatud liiki kaubad või teatud liiki teenused peaksid väga populaarseks osutuma, siis nõudlus ületab pakkumise võimekust ja nende hinnad lendavad taevasse. Paha oleks ka see, kui võib-olla mingis konkreetses sektoris ülekuumenemine toimuks," ütles Nestor.