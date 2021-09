Endine Nõukogude Liidu võrkpallimeister avas Toilas maalinäituse

Seda, et sportlased võivad olla ka kunstnikud, tõestab Toilas maalinäituse avanud idavirulane Ülo Raidma, kes omal ajal panustas Eesti võrkpalli ühte suuremasse saavutusse, milleks oli Tallinna Kalevi 1968. aastal võidetud Nõukogude Liidu meistri tiitel.

Juhuslikult just Euroopa võrkpallimeistrivõistluste ajal Toilas maalinäituse avanud Ülo Raidma sai juba põhikoolis aru, et tal on kunstniku silma.

"Proovisin tavalise pliiatsiga joonistada paberi peale. Joonistasin Marxi ja Engelsit ja teisi, keda on kerge ära tunda, ning öeldi, et päris sarnased," lausus Raidma.

Maalib kunstnik õlivärvidega.

"Akvarelli ma ei oska, akvarell on raske, siis peaks rohkem haridust olema sel alal. Kui õlivärviga läheb halvasti, siis kraabid maha või paned teise värvi peale, seda annab alati parandada," ütles Raidla.

Võrkpallis Nõukogude Liidu meistriks ning mitmekordseks Eesti meistri- ja karikavõitjaks tulnud praegu 81-aastane vitaalne härra võtab pintsli kätte lihtsal põhjusel.

"See rahustab närve. Elu on ju närviline tihtipeale, ka praegu. Aga omaette saunas nokitsed ja siis möödub see raskus võib-olla kergemini," ütles Raidma.

Kehakultuuriharidusega Raidmale sporti maalida ei meeldi. "Ma inimesi ei oska maalida. Tahaks küll, aga ei oska. Ei ole seda õppinud. Nii palju vaid, kui pedagoogilises instituudis käisin, seal meil oli küll isegi alasti modell, aga see polnud see.

Raidma maalinäitus Toila pritsikuuris on avatud septembrikuu lõpuni.