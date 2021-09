Reformierakond võib Ants Liimetsa erakonnast välja visata

Reformierakonna Narva piirkond tegi erakonna juhatusele üksmeelse ettepaneku arvata Narva linnapeaks saanud endine linnasekretär Ants Liimets erakonnast välja. Liimets on erakonna liige olnud ligi 26 aastat.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et piirkonna juhatuse soovi arutab järgmine korraline erakonna juhatus.

"Reeglina aktsepteerib erakonna juhatus sellistes küsimustes piirkonna otsust," selgitas Keldo.

Erakonna Narva piirkonna juhi Sergei Goratši sõnul nimetas Narva piirkond Liimetsa väljaarvamise põhjusena erakonna põhikirja punkti 10.1 rikkumist.

"Põhikirja järgi ei tohi erakonna liige osaleda organisatsiooni töös, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus erakonna programmiliste põhimõtetega. Tehes otsuse asuda Narva linnapeaks, mis on vastuolus erakonna Narva piirkonna otsustega, Liimets seda just tegi."

Gorlatši sõnul kutsus piirkond Liimetsa korduvalt oma koosolekule, et oma käitumist selgitada, kuid Liimets kutsetele ei vastanud.

Ants Liimets on Reformierakonna liige 28. septembrist 1995.

Liimets valiti Keskerakonna toel 26. augustil Narva uueks linnapeaks. Kümmekond päeva varem umbusaldati linnapea Katri Raiki. Samas töötas Raiki linnavalitsuses abilinnapeana Reformierakonna Narva piirkonna juht Sergei Goratš, keda aga Liimets linnavalitsuses näha ei soovinud. Seejärel algatas Gorlatš Liimetsa erakonnast välja viskamise protsessi.