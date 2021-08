Narva linnapeaks sai Ants Liimets

Liimetsa poolt hääletas volikokku kuuluvast 31 volinikust 19 inimest, vastu hääletas kaks ja 10 volinikku jättis hääle andmata. Valimisliit Meie Narva ja Elagu Narva hääletusel ei osalenud.

Liimets on linnapeana ametis oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni.

Narva linnavolikogu avaldas endisele linnapeale Katri Raigile (SDE) umbusaldust 16. augusti õhtul. Umbusaldusavaldusel oli 12 allkirja, millest enamik oli keskfraktsiooni liikmetelt. Ametlikult heideti Raigile ette usaldusliku koostöö puudumist linnavolikoguga.

Raigi umbusalduse hääletusel osales 21 inimest, kellest viis hääletasid vastu. 16. augustil hääletati ka Liimetsa linnapeaks valimise üle, kuid toona jäi tal linnapeaks saamisest üks hääl puudu ja volikogu kinnitas linnapea kohusetäitjaks Narva linnavalitsuse rahandusameti direktori Jelena Golubeva.

Narva linnavolikogu aseesimehe Tarmo Tammiste (Keskerakond) sõnul tingis linnapea valimise see, et kahe kuu jooksul oleks pidanud volikogu seda niikuinii tegema. "Me ei saanud lasta tekkida võimalust, et pärast valimistulemuste selgumist võivad tulla protestid, ja seekord ma üldse ei imesta, kui need Narvas tulevad, ja siis võinuks tekkida tobe olukord, kus linn jääb tõesti ilma peata," ütles Tammiste.

Narva linnapea Ants Liimets pole veel otsustanud, kas ta oktoobrikuus kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib. "Kui osalen, siis kas Reformierakonna nimekirjas, aga Narvas pole meil nimekiri veel koos. Võimalik on osaleda ka üksikkandidaadina, kuid linnapeal on palju tööd ja võibolla ma üldse ei kandideeri," ütles Liimets, kes Reformierakonna liikmena välistas tema linnapeaks aidanud Keskerakonna ridades kandideerimise. "Kui Keskerakond tegi mulle ettepaneku linnapeaks kandideerida, siis ma ütlesin neile kohe, et nende nimekirjas ma ei kandideeri."