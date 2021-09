Jeff Bezos rahastab igavese elu saladuse otsimist

Maailma rikkaim mees Jeff Bezos investeeris miljoneid dollareid Silicon Valley idufirmasse, mis uurib geenide ümberprogrammeerimist. Firma värbab maailma tippgeneetikuid, et otsida igavese elu saladust.

Firma nimi on Altos Labs. Firma asutas Venemaa tehnoloogiaettevõtja Juri Milner, kes tahab laborid avada Californias, Suurbritannias ja Jaapanis, teatas The Times.

Väidetavalt on Bezos huvitatud vananemise ennetamisest. Oma sõnumis Amazoni aktsionäridele tsiteeris Bezos ka bioloog Richard Dawkinsit.

"Surma ärahoidmine on asi, mille nimel peab töötama. Kui elusolendid selle ennetamiseks aktiivselt ei tööta, siis sulanduvad nad lõpuks ümbritsevaga ja lõpetavad autonoomsete eksisteerimise. Nii juhtub, kui nad surevad," ütles Dawkins.

Altos Labs on kogunud juba 270 miljonit dollarit. Altos tegeleb bioloogilise ümberprogrammeerimistehnoloogiaga. "See on meetod, kus rakke proovitakse laboris uuendada, mis mõningate teadlaste hinnangul aitaks lõpuks pikendada inimese elu," teatas MIT Technology Review.

Altosega liitusid hiljuti kaks oma ala juhtivat teadlast. Shinya Yamanaka on tüvrakkude uurija, kes sai 2012. aastal Nobeli preemia. Manuel Serrano liitus Altosega Barcelonas asuvast biomeditsiini uurimisinstituudist.

"Altose filosoofia on teha uudishimulikke uuringuid. Mulle meeldib seda teha, see võimaldab meil eraettevõtte kaudu olla julge, vaba ja uurida," ütles Serrano.

Bezos on tehnoloogiafirma Amazon asutaja ja suuromanik. Tema varanduse väärtuseks hinnatakse umbes 200 miljardit dollarit. Bezos investeerib ka kosmoselendude arendamisse, samuti on ta USA ajalehe The Washington Post omanik.