Bezos lubas anda NASA-le kaks miljardit dollarit

Bezos tahab, et NASA teeks koostööd tema kosmosetööstusettevõtte Blue Originiga. NASA väidab aga, et saab lubada ainult ühte partnerit. Selleks on miljardär Elon Muski firma SpaceX.

"Ilma konkurentsita lükkuvad NASA lühi- ja pikaajalised Kuu missiooni ambitsioonid edasi. Selle käigus makstakse rohkem ja ei teenita riiklikke huve," kirjutas Bezos NASA uuele juhile Bill Nelsonile.

"Oleme valmis NASA-t aitama eelarvega ja maandama tehnilisi riske," lisas Bezos.

NASA Artemise programmi eesmärk on viia esimene inimene Kuule pärast 1972. aastat. Samuti plaanitakse luua ka püsiv baas, teatas The Times.

Eelmisel nädalal külastas Bezos isiklikult ilmaruumi.

Bezose varanduse väärtus on umbes 153 miljardit dollarit.