Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus pöördus langustrendi

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,7 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,9 protsenti ja Keskerakonda 18 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase kolme nädala jooksul on peaministripartei toetus langenud 2,3 protsendipunkti võrra. EKRE ja Keskerakonna toetus püsis eelmise nädalaga võrreldes samal tasemel.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,2 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8 protsendiga ning Isamaa 6,8 protsendiga. Isamaa on viimase kolme nädalaga oma toetust kasvatanud 1,1 protsendipunkti võrra ning see on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta detsembrist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,7 protsenti ja opositsioonierakondi 36,7 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölderi sõnul paistab ainsa suurema muutusena nelja nädala koondtulemustes silma Reformierakonna toetuse langus 28,7 protsendile.

"Reformierakonna nelja nädala koondtoetuse langus on tingitud sellest, et viimase nädala tulemus oli neil erakordselt madal - alla 25 protsendi. Neli nädalat tagasi oli nende nädalane toetus seevastu rohkem kui 32 protsenti. See langes järgmisel nädalal arvestusest välja ning juhul, kui Reformierakonna toetus ei ole hetkel tegemas tohutut hüpet, näeme ilmselt ka uuel nädalal nende koondtulemuse langust. Seega kõik märgid viitavad, et jätkub Reformierakonna toetuse langus, mis pikas plaanis sai alguse juba selle aasta märtsis," märkis Mölder.

Reformierakonna peamise konkurendi EKRE puhul on Mölderi sõnul näha aga järgmisel nädalal ilmselt toetuse tõusu, kuna selle nädala toetus oli EKRE-l praktiliselt sama kõrge kui Reformierakonnal ning neli nädalat tagasi oli nende nädalane toetus ainult umbes 18 protsenti.

"Seega võib oodata, et EKRE koondkeskmine teeb järgmine nädal sammu üles, kuid kas tegemist on nende hetkeks peatunud kasvutrendi jätkumisega, ei ole selle põhjal võimalik oletada," ütles Mölder.

"Samuti on nii nädalastes kui ka nelja nädala koondtulemustes märke sellest, et Isamaa on oma positsiooni parandamas. Isamaa iganädalased tulemused on neli nädalat järjest suurenenud ning nädalaste tulemuste vahe on kuu aja lõikes umbes 3,5 protsenti. See on peegeldunud ka nelja nädala koondkeskmiste kasvus. Isamaa toetus on olnud üldises kasvutrendis juuni algusest alates," lisas Mölder.