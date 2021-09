Keskerakonna esinumber Narvas on Mihhail Stalnuhhin

Keskerakonna Narva piirkonna nimekirja üle andes ütles Keskerakonna Narva piirkonna ja Narva linnavolikogu esimees Tatjana Stolfat, et keskerakondlased lähevad valimisi võitma: "Kui veel aasta tagasi said mõned inimesed öelda, et Keskerakonda Narvas enam praktiliselt ei olegi, siis nüüd kinnitan, et Keskerakond on Narvas olemas ja väga heas seisus."

Stalnuhhin ütles, et Narva inimesed ootavaid mitmeid objekte, mis saavad valmida vaid koostöös valitsusega. Tema sõnul on need Narva uus haigla, Aleksandri kiriku renoveerimise lõpule viimine ning uue hooldekodu ja jalgpallihalli rajamine.

Eelmistest valimistest saadik on Narva volikogu Keskerakonna fraktsioon üle elanud lagunemise ja taastumise.