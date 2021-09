Rein Lang: salastatud dokumentide hulka tuleks vähendada

Reformierakonna liikme, endise justiitsministri ja avaliku teabe seaduse töörühma endise juhi Rein Langi sõnul on probleem, kui riigiasutused enamikku dokumentidest ei avalikusta ja jätavad need igaveseks salajaseks. Langi hinnangul oleks lahendus, kui riik asju vähem salastaks ja seadust täidaks.

Avaliku teabe seaduse kohaselt peaks demokraatia tagamiseks olema kõigil võimalikult hõlbus ligipääs avalikule teabele. Juurdepääsu on võimalik erinevatel põhjustel piirata. Piiranguid on erinevaid, kuid üldjoontes tuleks piirang maha võtta, kui teabe piiramise alus lõppeb.

Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave tuleks avalikustada viie aasta möödudes, mida on vajadusel võimalik viie aasta võrra pikendada. Reaalsuses keegi dokumente üle ei vaata, et kontrollida, kas piirangu põhjus on kadunud, ja tähtaja möödudes varem piiratud juurdepääsuga dokumendid registrites avalikuks ei tule.

Endine justiitsminister Rein Lang ütleb, et erinevate piirangute all olevat infot on liiga palju ja see on probleem, et avaliku teabe seadust sisuliselt ei täideta.

"Sellega on pudru ja kapsad Eesti Vabariigis ja sellele ei ole tegelikult otseselt head lahendust. Sellepärast, et see on üsna ressursimahukas töö. Seaduse autorid kunagi ei näinud sellist tohutut massiivi teabest, millele on piirangud kehtestatud. Minu arvates lihtsalt on kõike seda liiga palju. Siis ei saagi pidada mingit arvet asjade kohta. Drastiliselt tuleks vähendada salastatud ja asutusesiseseks mõeldud dokumentide hulka," ütles Lang.

Langi sõnul võiks probleemi üritada lahendada andmekaitseinspektsioon, kuid ka neil selleks reaalselt ressurssi ei ole. "Ja teine asi on, et see on lihtsalt aastatega nihkunud, mis 2000. aastate alguses oli arusaam avatud ühiskonnast. Tänane avatud ühiskond on saanud ühe hoobi teise järel. Ja seda peetakse nagu aktsepteeritavamaks, sellist kinnist ühiskonda, et kõik, mis vähegi kannatab, ära tembeldatakse. Mis siis, kas sellel mingi mõte on või mitte," rääkis Lang.

Uute seaduste loomist Lang olukorrale lahenduseks ei pea. "Seadus on olemas, seadustes ei ole üldse mitte mingi probleem," ütles Lang. "Mingit uut seadust vastu võtta, kui vana ei täideta, see on küll minu meelest täiesti jabur idee. Võtame vastu uue seaduse ja kõik saab korda, eks ole. Kohtla-Järvel on kellelgi külm, võtame vastu seaduse ja tuba läheb iseenesest soojaks."

Lisaks ei peaks Langi sõnul pugema vabanduse taha, et dokumentide avaldamine oleks liialt kulukas. "Siis me võiksime kõik kokku pakkida, kui ei ole aega ega tahtmist seadusi täita. Siis ärme täida. Lepime kokku, et seadused ei kehti, kuna selleks ei ole ressurssi. Ei, väga tore küll, eks ole. Kui palju Eestis kõikide muude asjade jaoks ressurssi on, nüüd avatud ühiskonna jaoks ressurssi ei ole. Eks see on ka poliitiline suundumus ja üldine arusaam," rääkis Lang.

Siseministeeriumi analüüs tõi esile pea kõigi riigiasutuste ühise mure – avalikkuse eest hoitakse peidus sadu tuhandeid või isegi miljoneid dokumente, mis peaksid juba ammu avalikud olema, kirjutas ERR teisipäeval.