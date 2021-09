Eesti Muuseumraudtee sai endale erakordse lahtise reisivaguni

Vaguni ehitasid valmis Operaili meistrid Tapa depoos ja see läks maksma umbes 15 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellistel lahtistel vagunitel on ka ajalooline taust, just sellised vagunid sõitsid Saaremaa raudteel, Naissaare raudteel tänase päevani ning Teise maailmasõja ajal oli sakslastel Narva rinde väliraudteel inimeste veoks sarnased vagunid.



Vaguni alusraam jõudis Tapale Lätist Gulbenest ja istumispingid jõudsid meie juurde Avinurmest. Meie meistrid teostasid värvimis-, keevitus- ja monteerimistöid ning tagasid vaguni tehnilise korrasoleku ja vastavuse kõikidele õhutusnõuetele, et see lahtine reisivagun saaks Lavassaare muuseumi kitsarööpmelisel raudteel külalistele palju rõõmu ja toredaid elamusi pakkuda," ütles Operaili kommunikatsioonijuht Priit Raamat.

Muuseumraudtee tegevjuht Mehis Helme lisas, et huvi muuseumrongi sõidu vastu, eriti kui sõidab aururong, on oluliselt kasvanud. "Külastajad ei mahtunud rongi ära ja siis meil lihtsalt oli vajadus uue vaguni järgi," ütles Helme.

Ta lisas, et vagun läheb käiku esimest korda 18-19 september. "Siis meil on taas aurupäevad ja 19. Lavassaares toimub ka laat, nii et sellel ajal võivad külastajad tulla seda vagunit proovima," sõnas Helme.