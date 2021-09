Karis plaanib esialgu kolida Kadriorgu ning teha Soome ja Läti visiidi ühel päeval

Eesti uueks presidendiks valitud Alar Karis usub, et saab oma meeskonna liikmed avalikustada järgmise nädala lõpus, loodab oma esimesed välisvisiidid Soome ja Lätti teha ühe päevaga ning ütleb, et asub esialgu elama Kadriorgu, presidendi kantselei ametikorterisse.

Kui kaugel on teie meeskonna koostamine, kas olete esimesed inimesed juba välja valinud?

Eks praegu on üks nimekiri tekkimas, aga valikut ma ei ole veel teinud. Ma hakkan järgmisel nädalal inimestega kohtuma ja siis vast saab selguse majja. Kõigepealt kaitse- ja välisnõunik ja kantselei direktor. Praegu ma ühtegi nime öelda ei oska, aga töö käib intensiivselt.

Kes saab kommunikatsiooninõunikuks?

Eks see on ka õhus. Ma kohtun ka mõne inimesega, kellega sel teemal saab rääkida. See on kindlasti meedia jaoks oluline inimene.

Aga ühtegi nime te siis veel välja öelda ei taha?

Tahaks küll, aga ma ei saa, sest nad ei ole välja valitud. Mul on mitmed nimed ja ma ei tahaks hakata nendega žongleerima enne, kui on kindlus majas. Kui inimene on teada, siis saab ka temaga rääkida, kui vaja. Muidu tekib ilmaasjata segadus.

Mis ringkondadest neid otsite, Tartust või Tallinnast?

Oi, ega ma ei teagi, kus nad sündinud, aga nad töötavad enamuses praegu ikka Tallinnas. Nii et ei ma nüüd hakka kodukandist inimesi kaasa võtma, ma ei vali selle järgi, kas keegi on minu tuttav või kas ma olen kellegagi kunagi koos olnud.

Ma valin ikka selle järgi, et oleks võimalikult pädevad inimesed, kes on võimalik saada. Sest arusaadavalt on inimestel praegu oma töökohad ja mõned ei taha sealt ära tulla ja mõned ei saa ära tulla. Siis tuleb mõnikord natuke survet avaldada.

Aga praegu ma ei oska veel nimesid öelda. Need kohad, mis te nimetasite, on väga tähtsad, aga need nimed saavad ilmselt järgmise nädala jooksul teada, aeg tiksub halastamatult.

Kas siis esmaspäeval on juba rohkem selgust?

Esmaspäeval ei ole veel selgust, sest ma tulen alles teisipäeval Tallinnasse kohtuma mõne inimesega. Aga järgmise nädala lõpuks ma arvan, et on selgus majas.

On arvatud, et teid on mingi PR-meeskond abistamas?

Otseselt ei ole, ma olen ühe-kahe inimesega peegeldanud oma seisukohti, aga mingit meeskonda mul küll ei ole, kuna see (presidendiks kandideerimine - toim.) tuli ikka väga järsku. Ma olen pidanud üksi läbi närima sellest valimisprotseduurist. Nüüd arusaadavalt ma kohtun paljude inimestega, nad kõik püüavad mind aidata – kantslerid ja erinevad inimesed. Ma kohtun rohkem, aga mingit meeskonda mul hetkel ei ole, ma panen seda alles kokku.

Kas olete mõelnud presidendi kantselei koosseisus mingeid muutusi teha, võtta endale mõne teise valdkonna nõunik, kui varasemad presidendid on võtnud?

Ma vaatan praegu eelkõige seda, et (praegusel riigipeal - toim.) ei ole õigusnõunikku. Ma leian, et presidendil võiks õigusnõunik olla. Lisaks sellele, et meil on õiguskantsler, kes arusaadavalt ei ole kantselei osa. See koht on ilmselt vaja täita.

Ja kindlasti tuleb mõelda sisenõuniku peale, kes suhtleks parlamendiga ja mitte ainult parlamendiga. Praegu sellist persooni ka ei ole. Ma saan aru, et seda rolli on hetkel vähemal või rohkemal määral täitnud kantselei direktor. Aga kuna ma olen andnud välja ka lubaduse, et püüan erakondade ja valitsusega rohkem suhelda, siis ma leian, et ilmselt on selline inimene vajalik.

Kas tunnetate erakondade või mingite huvigruppide poolt survet või huvi teie meeskonna koostamist mõjutada?

Eks ikka. Mu telefoni ja meili ja sõnumitesse tuleb inimestelt igasuguseid mõtteid ja soovitusi. Arusaadavalt on erakondadel huvi, et oleks inimene, keda nemad teavad ja tunnevad või on inimesi, kes ise arvavad, et nad võiksid ühte või teist kohta täita.

Aga sellist survet – no mis selle survega ikka peale hakata, lõpuks on ju see minu otsus, kes sinna tuleb. Ma arvan, et see nüüd küll ei riku kellegagi suhteid, kui kellegi soovitust kuulda ei võta. Peaasi, et on head inimesed, see on tähtis, siis saab kõik asjad aetud.

Mida te meeskonna moodustamise kõrval praegu veel teete või kuidas valmistute? Teil toimub ilmselt igasuguseid olulisi briifinguid?

Nojah, eile olin hommikul alates kella üheksast kaitseministeeriumis. Siis käisin Tapal, kus mulle anti väga põhjalik ülevaade. Suhtlesin ka nendega, kes meil siin NATO missioonil on. Mulle tutvustati tehnikat, tegin helikopteriga ühe ringi ka polügooni peal. Nii et üsna intensiivne päev oli. Ja ma kohtun varsti samamoodi päev otsa ka välisministeeriumiga.

Sellised kohtumised praegu käivad – hommikul alustan ja õhtul hilja lõpetame, sest ma püüan võimalikult ära kasutada seda aega, mis on veel jäänud selle ajani, kui juba peab konkreetseid vastuseid andma konkreetsetele küsimustele. Püüan teatava kihi selgeks saada, nii sügava, kui on võimalik selle lühikese ajaga.

Kas ka välisriikide esindajad on juba teiega suhtlemise vastu huvi tundnud?

Eks ikka on. Eelkõige on huvi praegu Soome ja Läti suunal, sest need on alati olnud [uue presidendi] esimesed visiidid. See tuleks esimese asjana ära täpsustada, mis kuupäev see on ja kuidas see täpselt käib – kas ühel päeval või eri päevadel. Nii et selline tegevus ka taustal arusaadavalt käib.

Aga seda te veel ei ole otsustanud, kummale poole enne sõidate?

Nojah, see alati väga huvitav. Ma püüaks seda nii teha, et see oleks samal päeval. Et siis see ei omaks tähtsust, kuhu esimesena, kuhu teisena samal päeval. Pigem on küsimus selles, kas laevad sõidavad õigel ajal ja kas lennuk sõidab õigel ajal – selle järgi peaks siis vaatama.

Kuidas teil elukoha otsimine läheb? Kas olete juba paika pannud, kus te Tallinnas elama hakkate?

Ega ma nüüd nädalaga ei jõua ei [elukohta] otsima ega ka lossi ehitama hakata. Aga tõenäoliselt saab mu elukohaks esialgu ikkagi Kadriorg. Ma lähen järgmisel nädalal vaatama neid eluruume, mis seal on – et kuidas nad sobivad ja kas seal võib-olla on vaja kuskil ka remonti teha. Ma olen küll Kadriorus (presidendi kantselei hoones - toim.) väga palju käinud, aga eluruumides mitte. Kuigi Kadrioru loss ise vajab tõenäoliselt täielikku remonti, ta ei ole mitte kõige paremas olukorras. Ma mõtlen presidendi kantselei maja.

Siis ma saan pildi ette, mis võimalused seal on ja kas on vaja mingi elukoht Tallinnas vaadata. Kui ma (riigikontrolörina aastatel 2013–2018 - toim.) viis aastat Tallinnas elasin, siis ma elasin üürikorteris, aga nüüd on teine olukord.

Nii et siis ma saan öelda, kas ma jään Kadriorgu või tuleb hakata vaatama mingisugust korterit.

Karis annab presidendi ametivande 11. oktoobril.