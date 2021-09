Presidendi kantselei direktoriks saab Peep Jahilo

Valitud president Alar Karis määrab presidendi kantselei direktoriks Peep Jahilo. Lisaks on välja valitud ka julgeoleku-, välis- ning haridus- ja teadusnõunik, kuid teiste nõunike nimesid Karis veel avaldada ei saanud.

Karis selgitas, et kantseleid hakkab juhtima Peep Jahilo, kes on praegu riigikogu kantselei direktor.

"Tal on väga hea rahvusvaheliste suhete kogemus ja ta on olnud ka mitu korda suursaadik," põhjendas Karis oma valikut.

Lisaks on Jahilo töötanud välisministeeriumis mitmel eri ametipositsioonil ning ta sobib Karise hinnangul kantseleid hästi juhtima. "Ma arvan, et ta on väga hea ja tubli inimene sellele kohale," lisas valitud president.

Julgeolekunõuniku tööd hakkab tegema Liis Mure. Karis selgitas, et Mure on töötanud pikalt kaitseministeeriumis ja NATO peakontoris, ta tegeleb kaitseväe välisoperatsioonidega ning on Karise sõnul tänu omale suurele kogemusele sobiv inimene sellele ametikohale.

Liis Mure. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Välisnõunikuks valis Karis Celia Kuningas-Saagpakki, kes on töötanud suursaadikuna Itaalias ja Horvaatias. Kuningas-Saagpakk on pea veerand sajandit välissuhete valdkonnas töötanud ning on seetõttu Karise hinnangul pädev töötama välisnõunikuna.

Celia Kuningas-Saagpakk Autor/allikas: Erakogu

Haridus- ja teadusnõunikuks saab Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni õppejõud Arko Olesk.

"Tal on põnev käekiri ning ta on selge mõtlemise ja ütlemisega inimene. Ma usun, et ta suudab haridust ja teadust paremini lahti mõtestada," sõnas Karis.

Arko Olesk Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Lisaks on Karis leidnud inimesi ka teistele ametipositsioonidele, kuid neid ta veel avaldada ei saa, kuna inimesed pole oma seniste tööandjatega rääkinud. Samas avaldas Karis lootust, et ülejäänud nimed saab välja öelda esmaspäeval.