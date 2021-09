Priit Kama lahkub vanglate asekantsleri ametist

"Kuigi ma ei tunne, et töö hakkab otsa saama või et ma ei taha seda teha, usun, et organisatsiooni arenguks on vaja, et tippjuhid aeg-ajalt vahetuksid," rääkis Kama ajalehele antud usutluses. "Ma ei ole kusagil paigas ega kokkuleppeid sõlminud. Arvan siiski, et teen järgmiseks midagi juriidilisemat."

Kama ametiajal on valmis saanud Viru vangla ja uus Tallinna vangla. Kinni on pandud Pärnu, Viljandi, Harku vangla, ka vana Tallinna vangla, Maardu, Murru ja Ämari.