Jaapani vaktsineerimisminister kandideerib võimupartei juhiks

USA Georgetowni Ülikoolis hariduse saanud 58-aastane Kono lubas olla reformimeelne.

Konol on palju fänne noorte hulgas, kellega ta suhtleb sotsiaalmeedia vahendusel. See on Jaapani poliitikute seas haruldane. Konol on Twitteris ligi 2,4 miljonit jälgijat.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga teatas nädal tagasi, et ei taotle uut ametiaega liberaaldemokraatide juhina 29. septembril parteiliidri valimistel.

LDP juhist saab praktiliselt kindlasti ka peaminister, kuna erakonnal ja tema koalitsioonipartneril on parlamendis enamus.

Oma otsusest kandideerida on teada andnud ka tsentristist endine välisminister Fumio Kishida ja endine siseminister Sanae Takaichi, kes jagab endise peaministri Shinzo Abe parempoolset ideoloogiat. Võidu korral saaks Takaichist Jaapani esimene naispeaminister.

Kono rõhus reedesel pressikonverentsil saavutustele vaktsineerimisministrina, kirjeldades end inimesena, kes asjad korda ajab ning lammutab vajaduse korral ka bürokraatlikud tõkked.

Suga valis Kono Jaapani vaktsineerimiskampaania juhiks tänavu jaanuaris, veel enne vaktsiinide kasutuselevõttu veebruari keskel.

Kono sai ülesande vaktsineerida juuli lõpuks täielikult kõik Jaapani eakad inimesed. Ta saavutas selle, suurendades kaitsesüstimiste arvu miljoni doosini päevas.

Kono on liberaal sotsiaalküsimustes nagu sooline võrdsus ja mitmekesisus, kuid sõjakas riikliku julgeoleku teemadel.

Kono on olnud ka Jaapani välis- ja kaitseministri ametis ning on lubanud seista vastu Hiina ühepoolsetele püüetele muuta status quod Ida- ja Lõuna-Hiina merel.