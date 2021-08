Eestit Venemaa gaasiekspordi mahu vähenemine ei ähvarda

Venemaa riiklik gaasifirma Gazprom on suve jooksul hooldustöid teostanud mitmel Euroopa-suunalisel gaasijuhtmel. Maagaasi müük on toimunud Saksamaal ja Austrias paiknevatest mahutitest.

Ida-Soome ülikooli adjunktprofessor Andrei Belõi selgitas ERR-ile, et tegemist võib olla tahtlikult tekitatud tarneraskustega.

"See ei ole varjatud, et Gazprom ja ka Saksamaa ettevõtted hoiatavad, et on tulemas hooajalised hooldustööd. Nii vihjavad nad, et veel üks torujuhe on alati kasulik," rääkis Belõi. "Küsimus, mis meie vaatlejatel on tekkinud on, et miks Jamali-Europa ja Nord Stream 1 torujuhtmel tehakse hooldustöid samaaegselt. See tundub küsitav arvestades maagaasi tarneraskusi Euroopas."

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et tarneraskusi tekitades üritab Venemaa Nord Stream 2 jaoks kindlustada võimalikult soodsat regulatsiooni.

"Nii Nord Stream 1 kui Nord Stream 2 torjuhtmed tõenäoliselt on selle aasta lõpuks tegelikkus. Siit algab sisuliselt uus etapp Euroopa ja Venemaa suhetes, mis puudutab energiapoliitikat. Üks oluline tegur, mis võib olla mitte kohe, aga tulevikus rolli mängida võib on, et Saksamaal 26. septembril leiavad aset parlamendivalimised. Nord Stream 2 suhtes väga kriitilisel seisukohal olevad rohelised on sisuliset ikkagi võrdsed praegu kristlike demokraatidega. Tuleb väga tihe võitlus ja kui rohelised peaksid võitma siis on väga huvitav näha kuidas Saksamaa valitsus suhtub Nord Streami projekti," selgitas Mihkelson.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles ERR-ile, et tarneraskusi Eestis ei ole. Eesti maagaas pärineb põhiliselt Läti hoidlast. Praegu toimub seal tavapärane talve suuremateks tarbimismahtudeks valmistumine.

Läti looduslik gaasihoidla on olnud kasutusel aastakümneid ja selle varud on tarbimisega võrreldes väga suured.

"Meil on ju Balti riikides olemas juba mitmed aastad Leedus LNG terminal. Selle terminali kaudu saab ka gaasi sisse tuua ja seda ka tehakse," ütles Köster. "Tegelikult on nii, et seal Läti hoidlas ei ole mitte ainult kõik Venemaa gaas. Seal on erinevat gaasi, kindlasti ka seda gaasi, mis on tulnud tankeritega Leetu, siis tehtud vedelast gaasist jälle tavaline gaas, pandud see torusse ja ka sellist gaasi on läti hoidlas. Leedukad on ise reklaaminud, et kui on vajadus, siis Leedu impordi terminali kaudu saab jooksvalt ära toita kõik Balti riigid. Ma arvan meil muretsemiseks suurt põhjust ei ole."