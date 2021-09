Saaremaa rannikule plaanitava meretuulepargi alal käivad merepõhjauuringud

Roomassaare sadamat Saaremaal külastas eriline laev - kolme nina ehk kolme vööriga trimaraan. Tegemist on Saksa lipu all sõitva uurimislaevaga, mis teebki mereuuringuid Saaremaast läände kavandatava meretuulepargi 200-ruutkilomeetrisel alal. Ja n-ö kolmas ehk siis keskmine nina on üks uuringusonar.

"Meil on sonarisüsteem, mis on aluse esiosas. Me viime läbi sügavuse mõõtmise. Siis on meil pukseeritav külgskanner, millega jäädvustame mere põhja, otse, mis on põhjas. Ja külgskanneri taga on meil magnetomeeter, otsimaks ferromagneetilisi seadmeid, kive või ükskõik, mis seal leidub," selgitas mereuuringute juht Christian Riess "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks merepõhja reljeefile 30-40 meetri sügavusel võimaldab sellel laeval olev tehnika ka merepõhja geoloogiat uurida kuni kümne meetri sügavuseni.

Riess ütles, et esimeste päevadega pole midagi üllatavat merepõhjast leitud. Ja kogu ala üksikasjalik merepõhjauuring võib ilmast sõltuvalt aega võtta üks-kaks kuud.

"Esimesed indikatsioonid on küll sellised, et nagu me oleme eeldanud, et see asukoht peaks olema võimalikult vähekonfliktne, siis senised uuringud näitavad, et seal suuri konflikte ei esine ja midagi ettearvamatut ei ole välja tulnud praegu," rääkis Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau.

Saaremaast lääne poole rajatav tuulepark võib tulla esialgselt kavandatust suurem ja võimsam ehk 600 MW asemel võiksid sadakond meretuulikut anda kuni 1400 MW võimsust.

Uurimislaev teeb Saaremaa meretuulepargi jaoks mereuuringuid. Autor/allikas: Margus Muld/ERR

Saare Wind Energy on oma tuulepargi arendust ajanud juba kuus aastat, praegu ollaksegi keskkonna hindamise faasis ja elektrit võib sealt tulema hakata alles aastate pärast.

"Kui me ka väga kiiresti tegutseme, siis me jõuame tulemuseni enne aastat 2030. Umbes samas faasis on Eesti Energia Liivi lahe meretuulepark ja varem ilmselt ei saa keegi valmis. Ei ole võimalik lihtsalt neid protseduure kiiremini teha. Ehk me tegelikult liigume päris kenasti, aga see kõik võtab väga palju aega," rääkis Kartau.

Meretuulepargi keskkonnauuringud võivad kokku maksma minna miljoneid eurosid, tuulepark ise, kui selle ehtuseni jõutakse, paar miljardit eurot. Lähim tuulik peaks siis Saaremaa rannikust jääma vähemalt 12 kilomeetri kaugusele.